NY: Dominicano Penzo habría conocido a su asesino en redes

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NUEVA YORK.- El hombre acusado de asesinar al dominicano Carlos Penzo en su apartamento en Queens habría llegado al edificio tras concertar un encuentro sexual a través de redes sociales, según fuentes citadas por The New York Post.

El detenido es Bretford Brewer, de 36 años y residente en Brooklyn, arrestado el 1 de agosto en Hayden, un edificio de 51 pisos en Long Island City, y acusado formalmente de homicidio cinco días después.

LO QUE DICE LA INVESTIGACIÓN

Aunque la relación entre ambos no ha sido confirmada oficialmente, una fuente dijo al diario neoyorquino que la víctima habría conocido a Brewer por redes sociales y que una discusión verbal habría precedido al crimen.

La Fiscalía del Distrito de Queens, encabezada por Melinda Katz, no ha confirmado ese vínculo, pero detalló en un comunicado que Brewer entró al vestíbulo del edificio el viernes 31 de julio, alrededor de las 9:30 de la noche, y dijo a un testigo que iba a ver a Penzo en el apartamento 406, en el cuarto piso.

Según la nota de la Fiscalía, en ese momento vestía camisa negra, pantalones negros y zapatos blancos con suela beige.

LLAMADA AL 911

La Fiscalía indicó que cerca de las 10:00 de la mañana del sábado 1 de agosto, la víctima llamó al 911, dio su dirección pero no el número de apartamento y la comunicación se cortó.A las 12:30 del mediodía se activó la alarma de incendios del edificio.

Brewer fue visto cerca de un rellano de la escalera que conduce a la azotea, con un extintor, y luego regresó en ascensor al cuarto piso, donde fue confrontado por personal del edificio. Permaneció retenido hasta la llegada de la Policía.

Al ingresar al apartamento, los agentes encontraron el lugar desordenado y a Penzo sin vida en el baño con múltiples heridas de arma blanca. En la escena se ocuparon dos cuchillos de cocina.

Durante un registro autorizado por un juez, se recuperó una bolsa con documentos de identidad y tarjetas a nombre de Brewer, así como prendas con manchas de sangre coincidentes con las que vestía al ingresar.

CARGOS

Brewer fue procesado el miércoles por cargos de asesinato en segundo grado y posesión de arma, además de indecencia pública y allanamiento.

La jueza Jennifer Saint Preux, del Tribunal Penal de Queens, ordenó su detención preventiva.

De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión o cadena perpetua.