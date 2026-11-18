NUEVA YORK.- La actriz dominicana Gemmy Quelliz sigue consolidando su carrera internacional con Mi Hija, un cortometraje independiente filmado en Nueva York que ha sido seleccionado en cuatro festivales internacionales, ha ganado cuatro premios y acaba de lograr una nueva nominación para sus protagonistas.

La producción fue seleccionada en el NY Shorts International Film Festival, el LA Indie Short Festival, el Touchstone Independent Film Festival y el Indie Short Fest de Los Ángeles, California, de acuerdo con un documento de prensa.

En el Touchstone Independent Film Festival, Mi Hija se alzó con cuatro reconocimientos: Mejor Cortometraje Independiente, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto.

NOMINADAS A MEJOR DÚO ACTORAL

A estos logros se suma la nominación de Gemmy Quelliz y Kaliani Chanelle a Mejor Dúo Actoral (Best Acting Duo) en el Indie Short Fest de Los Ángeles, un reconocimiento a la fuerza y la conexión de ambas intérpretes en pantalla.

Mi Hija cuenta la relación entre una madre y su hija y aborda temas como la maternidad, la comunicación familiar y el bienestar emocional.

En la cinta, Quelliz interpreta a Mamá, un personaje con el que conectó de manera especial por las similitudes con su propia experiencia como madre latina en Estados Unidos.

MÁS QUE MATERNIDAD: SALUD MENTAL

Para la actriz, el cortometraje va más allá de la maternidad y pone en el centro la salud mental y emocional dentro de las familias.

“Esta historia nos recuerda que debemos cuidar nuestros vínculos con nuestros hijos y prestar atención a su bienestar emocional. Porque, más allá de todo lo material que podamos ofrecerles, uno de los regalos más valiosos que podemos darles es la certeza de que son vistos, escuchados, comprendidos y amados incondicionalmente”, afirmó Quelliz.

DIRECCIÓN DE FRANCESCA GAMBA

La película fue escrita y dirigida por la cineasta peruano-estadounidense Francesca Gamba, quien ha trabajado en producciones vinculadas a plataformas como Netflix y Prime Video.

El proyecto fue realizado con el Pritzker Pucker Studio Lab, una iniciativa que promueve la salud mental a través de las artes cinematográficas.

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