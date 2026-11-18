NUEVA YORK.- El talento dominicano sigue ganando espacio en el cine internacional. Esta vez con Ariana Lebrón, protagonista de Never Give Up!, un cortometraje en consideración para competir en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real de los Premios Óscar 2027.

Dirigida por el húngaro Tamás Yvan Topolánszky, la producción de 19 minutos obtuvo el Bronce en el Manhattan Short Film Festival 2026 y quedó entre los diez finalistas de acción real de HollyShorts 2026, en Hollywood.

Cuenta con Matthew Modine, de Stranger Things, y Adam Rackoff como productores ejecutivos. Tuvo su estreno mundial en línea el pasado 27 de octubre.

UNA HISTORIA DE MIGRACIÓN Y ESPERANZA

Lebrón interpreta a la madre de Chema, un niño mexicano de 9 años que queda abandonado en el desierto tras separarse de ella durante un cruce fronterizo entre México y Estados Unidos.

Coprotragonizada por José María Gómez, la historia muestra la vulnerabilidad de los menores migrantes y cómo el niño sigue adelante gracias a una frase de su madre: “Never Give Up”, “Nunca te rindas”.

EL ORIGEN DE LA HISTORIA

El director se inspiró en la crisis de refugiados que afectó a Europa en 2015, especialmente en Budapest.

A través de un niño, la película invita a reflexionar sobre la separación familiar, la vulnerabilidad humana y la capacidad de resistir frente a la adversidad.

Para Lebrón, el papel es un nuevo desafío emocional en una carrera marcada por la diversidad y por producciones de distintas nacionalidades.