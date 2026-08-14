NY: Consulado dominicano abre nueva extensión en El Bronx

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NUEVA YORK.- El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York abrió una extensión en El Bronx.

El nuevo local está ubicado en el segundo piso del 305 E. de Fordham Rd.

AUTORIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADO

La nueva oficina está autorizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El Consulado explicó que la reubicación forma parte del compromiso de mejorar la atención y ofrecer un servicio más eficiente a los dominicanos residentes en El Bronx y zonas aledañas.

«Este nuevo espacio nos permitirá atender a un mayor número de personas con más comodidad, agilidad y eficiencia», indicó.

En la nueva oficina se podrán emitir pasaportes y cédulas, tramitar poderes y legalizaciones, gestionar la doble ciudadanía y acceder a otros servicios consulares.