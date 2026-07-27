NY: Caen 11 presuntos Trinitarios por ola terror con 5 asesinatos

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NUEVA YORK.- Once presuntos miembros de la pandilla Trinitarios, de su facción «Bad Boys», fueron arrestados y acusados de una larga lista de delitos violentos, incluidos cinco homicidios, en Nueva York, Westchester y el norte de Nueva Jersey.

«Estos acusados, miembros de la banda Trinitarios, participaron en una ola de violencia y delincuencia que se cobró múltiples vidas y sembró el terror en los vecindarios», declaró la comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

CARGOS Y VÍCTIMAS

Los cargos incluyen asociación ilícita, conspiración, homicidio, uso de armas de fuego, intento de robo de vehículo con resultado de muerte y agresión con arma mortal, entre otros.

Entre los homicidios que se les imputan figura el de Ariela «La Langosta» Mejía Polanco, de 33 años, figura conocida de la vida nocturna con más de 550,000 seguidores en Instagram, según reportó Daily News.

Los detenidos fueron identificados como Cheldrid Sosa, Erick Placencia, Justin Martha, Michael Mercedes Marte, José Peralta Gómez, Manuel Abad Rivas, Wilfren Carbuccia, Jeilin Portes Guaba, Javier Peña, Ángel Manon y Darwin Martínez.

También se les vincula con las muertes a tiros de Frankelis Tavarez en marzo de 2024 en El Bronx; Gabriel Álvarez y Adam Waldropt en julio de 2025 durante una concentración de automóviles en Throggs Neck; y Alvis Pérez Liriano en agosto pasado frente a una barbería en Newark.

«La Langosta», madre de dos hijos, fue hallada sin vida al volante de su vehículo el 17 de agosto de 2025 en Mount Vernon. Había salido de su trabajo en el club nocturno Ikon, en Inwood, alrededor de las 4:30 a.m. Las autoridades señalaron que probablemente fue elegida como objetivo por su lujoso Mercedes-Benz.

CAMPAÑA DE TERROR DE DOS AÑOS

Según la Fiscalía, el grupo fue responsable de una campaña de terror de dos años que incluyó agresiones, robos a mano armada y robos de vehículos.

«Sus delitos incluyen actos de violencia en El Bronx, Manhattan, Westchester, Brooklyn y los condados Essex y Passaic (NJ), abarcando a veces varias ciudades y estados en una misma noche», declaró Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York. «Estamos firmemente comprometidos a hacer que los líderes de la pandilla y sus peligrosos cómplices respondan por su conducta verdaderamente brutal».

La fiscal del condado de Westchester, Susan Cacace, indicó que las órdenes de registro ejecutadas tras el homicidio de «La Langosta» permitieron incautar armas, municiones, dispositivos de rastreo GPS, equipos de telecomunicaciones y licencias falsas.