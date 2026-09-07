NY: Bio-musical sobre Milly Quezada se estrenará en Latino Film Festival

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NUEVA YORK.- El New York Latino Film Festival (NYLFF) celebrará su edición número 26 del 13 al 20 de septiembre con más de 125 películas procedentes de alrededor de 20 países, y uno de los títulos que prometió captar la atención del público fue el bio-musical «Milly: Queen of Merengue», dedicado a la cantante dominicana Milly Quezada.

La película, de 118 minutos y coproducida entre República Dominicana y Puerto Rico, fue dirigida por Leticia Tonos Paniagua y contó con Sandy Hernández en un papel que se perfiló como una de las grandes revelaciones. La producción narró el camino de Quezada desde Washington Heights, en Nueva York, hasta su consagración como una de las figuras más importantes de la música tropical.

Conocida internacionalmente como la Reina del Merengue, Quezada construyó una carrera de varias décadas que la convirtió en una de las voces femeninas más influyentes del género. Ganadora de múltiples premios Grammy, llevó el merengue dominicano a escenarios internacionales y mantuvo una estrecha conexión con las comunidades latinas de Nueva York, especialmente con el público dominicano del Alto Manhattan.

El estreno de «Milly: Queen of Merengue» representó una oportunidad para acercarse desde la gran pantalla a la historia de una artista que convirtió sus raíces, su voz y su perseverancia en una carrera de alcance internacional. Más allá de un recorrido biográfico, la película se presentó como una celebración de la música, la identidad dominicana y el impacto cultural del merengue.

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL

La presencia del filme dentro del NYLFF reforzó el carácter de un festival dedicado a abrir espacios para historias y creadores latinos. La edición de este año abarcó largometrajes narrativos, documentales, cortometrajes y producciones digitales provenientes de Estados Unidos, el Caribe y América Latina.

El festival abrió con el estreno neoyorquino de «Otra», el debut como director de Armani Ortiz, un musical latino filmado en una sola toma continua y acompañado por música de figuras como Bad Bunny, Rosalía, Ozuna, Tainy, Marc Anthony y Aventura. También se proyectó «Without Blood», dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por Salma Hayek y Demián Bichir.

La celebración culminó con una fiesta comunitaria gratuita en Quisqueya Plaza, en el Uptown, que reafirmó la estrecha relación del NYLFF con las comunidades latinas de Nueva York. En ese contexto, la historia de Milly Quezada adquirió un significado especial: una artista que salió de la comunidad para conquistar escenarios internacionales y que tuvo su propia historia contada en el cine.