NY: Apresan sospechoso arrojar dominicana y bebé de piso 15

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- La Policía arrestó al sospechoso de empujar a la dominicana Nathaly Ramírez, de 23 años, y a su hija de 8 meses desde el balcón de un apartamento en el piso 15 del edificio 2550 de la avenida Olinville, en El Bronx.

Daniel Carrasco, de 31 años y residente en la avenida Woodcrest, en El Bronx, estaba escondido en la casa de un amigo.

Carrasco fue acusado de asesinato e intento de asesinato acusado, entre otros cargos criminales.

Ramírez fue encontrada en la parte trasera del edificio aún sosteniendo a su bebé. Fue trasladada al Hospital Jacobi, donde la declararon muerta. La niña permanece en estado crítico.

Las autoridades buscan establecer qué ocurrió dentro del apartamento antes del incidente.

El caso se investiga como homicidio.

jt-am