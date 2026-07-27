NY: Abel Martínez juramenta equipo político de cara al 2028

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NUEVA YORK.- Más de 400 dominicanos expresaron su apoyo al precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, en un acto realizado en el 809 Lounge, del Alto Manhattan.

Acompañado de su esposa, la comunicadora Nahiony Reyes, Martínez agradeció el respaldo y destacó que los dominicanos son una familia sin importar el rincón del mundo donde se encuentren.

«Somos la familia de esa patria querida de Juan Pablo Duarte. Cada uno de los más de tres millones de dominicanos que viven en el exterior es una extensión de nuestra patria y en su corazón late la dominicanidad», expresó.

PRESERVAR LA IDENTIDAD

El dirigente peledeísta sostuvo que la dominicanidad debe preservarse más allá de unas elecciones.

«Nuestra aspiración no es de momentos. El que ama sus orígenes asume el compromiso de trabajar de forma incansable para alcanzar el bienestar de la nación sin importar coyunturas», manifestó.

Afirmó que «duele en el alma» ver el deterioro de servicios como salud, educación y seguridad ciudadana, y que muchos jóvenes, tras formarse, se ven obligados a emigrar de forma irregular.

«Ese dolor tenemos que convertirlo en fortaleza para sacar a la República Dominicana hacia adelante», indicó.

CRITICA BUROCRACIA CONSULAR

Martínez cuestionó las trabas que enfrenta la diáspora en los consulados y aseguró que el Estado debe facilitar sus iniciativas de inversión.

«Muchos políticos solo toman en cuenta a la diáspora como maquinaria electoral. Ustedes, que con sus remesas se han convertido en un pilar de la economía, deben ser escuchados con dignidad», expresó.

Dijo que su compromiso es garantizar condiciones para que el dominicano en el exterior sepa que su familia está bien atendida y que pueda retornar al país a vivir dignamente.

EQUIPO JURAMENTADO

El acto contó con la presencia de la vocera del PLD en la Cámara de Diputados, Ydenia Doñé, y de los diputados Mayobanex Martínez y Bray Vargas.

Fueron juramentados Pablo López como coordinador general del exterior del proyecto presidencial de Martínez; Rafael Payano, subcoordinador; Caonabo Burgos, presidente de Manhattan; Lenit Estrella, coordinadora del Bronx; Jeudi Martínez, coordinador de Queens; Carlos Gómez, subcoordinador de Brooklyn; Marian Delgado, coordinadora operativa y Radhamés Toribio, coordinador de la Juventud, entre otros dirigentes en las áreas de protocolo, mujer, propaganda, transporte y comunidad.