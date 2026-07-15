NUEVA YORK: Gómez Mazara presenta ‘Para que no se repita’

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NUEVA YORK.- Con un salón repleto y amplia participación de la diáspora, el abogado, político y escritor Guido Gómez Mazara presentó su libro Para que no se repita en el Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026.

La actividad se realizó en el salón de conferencias Juan Pablo Duarte del George Washington Educational Campus. Decenas de dominicanos, líderes comunitarios y representantes de distintos sectores abarrotaron el recinto, lo que obligó a los organizadores a habilitar más sillas.

Durante la presentación, Gómez Mazara explicó que la obra invita a reflexionar sobre los principales acontecimientos políticos e institucionales de República Dominicana, a partir de experiencias y análisis de su trayectoria pública.

“El libro analiza la evolución del sistema de partidos y su incidencia en la democracia dominicana. Plantea la necesidad de fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la participación ciudadana para evitar que se repitan prácticas que han limitado el desarrollo democrático”, afirmó.

El autor también dialogó con los asistentes sobre la realidad política y social del país, los desafíos actuales y la importancia de promover un debate crítico para fortalecer las instituciones.

La presentación en Nueva York cerró una gira por la diáspora dominicana en Estados Unidos que incluyó Miami y Filadelfia, donde Gómez Mazara intercambió impresiones sobre los temas centrales de su libro.

“Mil gracias a la comunidad dominicana en Nueva York, a las autoridades organizadoras de la Feria del Libro y al liderazgo social y comunitario por darme la oportunidad de hablar del libro y de la realidad del país. Muy agradecido”, expresó.

Al finalizar, Gómez Mazara dedicó y firmó más de 50 ejemplares de Para que no se repita y conversó con los asistentes.

La actividad formó parte de la programación oficial del Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026, con la que el autor concluyó su gira de promoción y fortaleció el intercambio con la diáspora sobre democracia, institucionalidad y los retos del sistema político nacional.