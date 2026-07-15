Nueva York dona 849 chalecos antibalas a la Rep. Dominicana

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SANTO DOMINGO.- El Departamento de Corrección y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York (DOCCS) donó 849 chalecos antibalas a República Dominicana para uso del personal de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Los equipos fueron recibidos por el director de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez; la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso; el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.

La entrega fue gestionada por el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez. “Agradecemos, sinceramente, este gesto en favor de la protección y la seguridad del personal penitenciario”, dijo Santana Sánchez.

Vásquez destacó el aporte del sistema penitenciario neoyorquino: “Agradezco al sistema penitenciario del Estado de Nueva York que nos ha donado estos chalecos. Esto ha sido un esfuerzo desde nuestra función de cónsul”.

Santana Sánchez subrayó la importancia de la protección a los agentes. “El crimen internacional ha escalado con niveles de sofisticación. Despachar a nuestros agentes de la ley a realizar su trabajo de manera segura es también una forma de respetar a ellos y a sus familias”, sostuvo. La DGSPC es una dependencia del Ministerio de Justicia.

Reynoso y Cabrera Ulloa también agradecieron la colaboración. “Esta es una herramienta indispensable para las diligencias de investigación que hacemos a diario: allanamientos, inspecciones y otras tareas que sacan a nuestro equipo a las calles”, señaló la procuradora.

Cabrera Ulloa explicó que los chalecos apoyarán la doble función de la DNCD: “Proteger a los fiscales en las operaciones y auxiliarlos en la recopilación de datos en los allanamientos”.