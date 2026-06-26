Nueva York congela alquileres de casi un millón de viviendas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- El Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York votó este jueves a favor de congelar los alquileres de los apartamentos de renta regulada, cumpliendo la principal promesa de campaña del alcalde Zohran Mamdani.

La medida suspende los aumentos para contratos de uno y dos años en viviendas de renta estabilizada. Afecta a cerca de 1 millón de apartamentos, equivalentes al 40% de todas las unidades en los cinco condados, según The New York Times.

“VICTORIA HISTORICA PARA LOS INQUILINOS”

“Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York”, declaró Mamdani tras la votación.

El alcalde aseguró que seguirá trabajando por una ciudad más asequible mediante tres ejes: “construir y preservar viviendas asequibles, reducir los costos operativos de los edificios —como los seguros— y garantizar que los inquilinos conozcan sus derechos”.

Durante la campaña, Mamdani prometió enfrentar la crisis de vivienda en una de las ciudades más caras del mundo. Como alcalde, destinó US$22,000 millones del presupuesto local a vivienda, la mayor inversión en años.

En mayo presentó un plan a 10 años para construir 200,000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200,000 ya existentes.

DEBATE CON PROPIETARIOS

La votación se dio tras meses de audiencias públicas y debate sobre el impacto en los dueños de renta estabilizada. Un informe de la propia junta señala que los propietarios han visto incrementados sus ingresos en los últimos años.

Se estima que 2.4 millones de neoyorquinos viven en viviendas con alquiler estabilizado, cuyo precio está regulado por la ciudad.