Nuestra nación perece por falta de conocimiento

EL AUTOR es presidente del Frente Civil y Social. Reside en Santo Domingo.

En nuestro país, la clase política dominante ha instaurado un sistema de explotación económica y una alarmante corrupción social. Nos conducen como mansos corderos al matadero, sometiéndonos a través de una ingeniería social que engendra una sociedad de ‘zombies’, caracterizada por la ignorancia y la miseria moral, espiritual y económica. En estas condiciones, resulta fácil para ellos manipularnos, engañarnos y robarnos. Desde 1996, han perpetuado este modelo económico y social, en el cual florece el extractivismo y se desvanecen los valores sociales.

Han privado a la población de la oportunidad de formarse como buenos ciudadanos y de conocer sus derechos y deberes, manteniéndola sumida en la ignorancia e iniquidad.

Nuestro pueblo se encuentra en una profunda crisis. Observamos cómo los valores fundamentales, que alguna vez fueron pilares de nuestra sociedad, se desvanecen. La falta de educación y cultura está causando estragos en el país. El acceso al conocimiento necesario para tomar decisiones informadas y actuar de manera responsable ha sido suprimido, como si estuviéramos viviendo en tiempos de oscurantismo.

Esta falta de conocimiento genera miedo e incertidumbre, haciéndonos vulnerables ante quienes buscan manipularnos con discursos vacíos y promesas engañosas. De manera sutil, nos han introducido vicios y perversiones, cayendo en la trampa de la desinformación y perdiendo nuestra capacidad crítica.

Percibimos cómo esta casta política muestra signos de llevarnos apresuradamente hacia un país sin patria y una nación sin identidad, con planes macabros a través de agendas foráneas para atacar la soberanía y la identidad, sumiéndonos en la absoluta miseria, al igual que naciones vecinas que fueron prósperas y hoy viven en penuria.

Como dice el refrán: «Guerra avisada no mata soldado». Será responsabilidad de cada uno de nosotros promover la concienciación de nuestros conciudadanos.

Es importante, en estos tiempos, resaltar nuestros símbolos patrios y promocionar los principios y valores consignados en lo más puro de nuestra bandera, como cita el Evangelio de San Juan 8:32: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Es crucial que el pueblo conozca las verdaderas intenciones de esta casta política. Debemos abrir los ojos ante su clara voluntad de perpetuarnos en la miseria, la ignorancia e iniquidad.

El Frente Cívico y Social (FCS) está comprometido con la lucha por una sociedad donde la equidad, la justicia y la libertad no sean solo ideales, sino una realidad tangible para todos. Unámonos en esta causa, no solo por nosotros, sino por las futuras generaciones que aún no han nacido.

Juntos, podemos construir ese país donde la dignidad y los derechos de cada ciudadano sean respetados y defendidos. No dejemos que el desaliento nos venza; la historia nos ha mostrado que los cambios más significativos suelen comenzar con pequeños actos de valentía.

No permitamos que nuestro futuro sea escrito por aquellos que buscan nuestro sometimiento. Es momento de actuar, de levantar nuestra voz y de reclamar el país justo, libre y próspero que merecemos.

En el FCS estamos firmemente convencidos de que la verdad es nuestra arma más poderosa y la educación, nuestro escudo más firme. Nuestro propósito debe ser como una brújula que nos guíe hacia una nación que prospere en la luz de la sabiduría, donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades.

¡Despierta, RD!

jpm-am

