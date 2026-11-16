Niegan apagón mundial anunciado para 17 noviembre

La información sobre un supuesto apagón mundial que dejaría sin electricidad a los cinco continentes este próximo 17 de noviembre se ha propagado rápidamente por las redes sociales, generando preocupación entre miles de usuarios.

Sin embargo, se trata de un rumor sin fundamento que mezcla acontecimientos reales con elementos de ficción.

La versión viral asegura que ocurrirá una interrupción eléctrica de alcance global y recomienda preparar una mochila de emergencia para enfrentar sus supuestas consecuencias. No obstante, hasta el momento no existe ninguna información oficial que confirme un acontecimiento de esa naturaleza.

UNA PRUEBA DE ALERTA EN ESTADOS UNIDOS

Uno de los hechos utilizados para alimentar la desinformación es un ejercicio programado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.

Ambas instituciones realizarán el 17 de noviembre, entre las 2:20 y las 2:50 de la tarde, hora del este, una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS).

Durante el ejercicio, los ciudadanos podrían escuchar señales o recibir mensajes de prueba en sus televisores, radios y otros dispositivos. Las autoridades han aclarado que no será necesario realizar ninguna acción.

Esta evaluación se efectúa cada tres años para comprobar el funcionamiento del sistema y detectar posibles fallas antes de una emergencia real.

EL PLAN EUROPEO DE LAS 72 HORAS

Otro elemento utilizado para difundir el rumor son las recomendaciones de la Unión Europea (UE), que promueve que los ciudadanos puedan garantizar su autosuficiencia durante las primeras 72 horas de una emergencia.

La iniciativa busca fortalecer la preparación ante crisis naturales, tecnológicas y otras situaciones extraordinarias, pero no responde a un apagón anunciado.

LA FICCIÓN DE LOS SIMPSON

También se ha relacionado el rumor con un episodio de la serie animada Los Simpson, en el que Lisa menciona un apagón ocurrido un 17 de noviembre.

La combinación de estos elementos ha provocado confusión, aunque no existe evidencia de que el próximo martes vaya a producirse un apagón mundial.

an/am