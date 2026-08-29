Nicaragua registra crecimiento actividad económica en junio

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Managua, 29 ago (Prensa Latina) El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Nicaragua registró en junio pasado un crecimiento interanual de 1,8 por ciento, trascendió hoy aquí.

Según refiere un comunicado del Banco Central de Nicaragua (BCN), citado por Informe Pastrán, con ese resultado la actividad económica aquí acumuló un crecimiento de 3,6 por ciento en los primeros seis meses del año, mientras la variación promedio anual alcanzó un porcentaje de 4,9.

En la serie desestacionalizada, el IMAE aumentó 0,3 por ciento respecto a mayo y 1,0 en términos interanuales, destacó el informe de la entidad financiera.

Añadió que las mayores alzas interanuales correspondieron a energía y agua, construcción, hoteles y restaurantes, actividad pecuaria, transporte y comunicaciones, comercio y otros servicios.

En el grupo de servicios también se registraron crecimientos en intermediación financiera y servicios conexos, propiedad de vivienda, salud y enseñanza.

Por el contrario, disminuyeron las actividades de explotación de minas y canteras, industria manufacturera, pesca y acuicultura, administración pública y defensa, así como silvicultura y extracción de madera.

En el sector primario, la agricultura mostró un desempeño positivo debido a mayores labores relacionadas con los granos básicos.

La actividad pecuaria avanzó por el incremento de la matanza vacuna, porcina y avícola, mientras la minería disminuyó debido a una menor extracción de oro.

La pesca y acuicultura registraron una reducción por menores capturas de escamas, langosta y camarón costero, en tanto la silvicultura descendió por una menor extracción de troncos.

En la industria manufacturera, la contracción se concentró en textiles, productos no metálicos y arneses automotrices.

Estos resultados fueron parcialmente compensados por aumentos en la producción de cárnicos, otros alimentos, bebidas y derivados del petróleo.

De acuerdo con la publicación, el comportamiento del IMAE refleja un desempeño mixto de la economía nicaragüense, con mayor dinamismo en energía, construcción, turismo, restaurantes y actividad pecuaria.

Los resultados positivos del primer semestre mantienen a la economía en terreno de crecimiento, con una expansión acumulada de 3,6 por ciento y una variación promedio anual de 4,9.

nmr/ybv

PL-110