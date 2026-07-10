Ng Cortiñas asume Secretaría de Asuntos Económicos en FP

La juramentación fue realizada este 9 de julio del 2026 por el secretario general de la organización, Antonio Florián.

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SANTO DOMINGO.– El economista Haivanjoe Ng Cortiñas fue juramentado como nuevo titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP) durante un acto encabezado por el secretario general de la organización, Antonio Florián.

La organización también dejó conformada la nueva estructura de la Secretaría, que tendrá la responsabilidad de formular propuestas, analizar el desempeño de la economía nacional y contribuir con los lineamientos programáticos del partido en materia económica.

CUESTIONAMIENTOS A LA POLÍTICA FISCAL

Ng Cortiñas sostuvo que el Gobierno aplica un “doble ajuste fiscal”, al considerar que incrementa la carga tributaria sobre la población mientras deja sin ejecutar recursos aprobados en el Presupuesto General del Estado.

A su juicio, esa combinación limita el crecimiento económico al reducir el impacto de la inversión pública y del gasto social sobre la generación de empleos y la calidad de vida de los ciudadanos.

El dirigente afirmó que el Gobierno ha dejado sin ejecutar alrededor de RD$34 mil millones destinados a programas sociales e inversiones públicas, lo que, según dijo, afecta el dinamismo de la economía y el bienestar de la población.

NUEVA ESTRUCTURA

La Secretaría de Asuntos Económicos quedó integrada por los vicesecretarios Daris Javier, Rafael Lugo, Luis Santos Burgos, América Bastida, Héctor Sánchez, Erika Infante, Amaroy Méndez, Juan Taveras, Carlos Matos Feliz, Edita Rodríguez, Alcibiades Tavárez, Bryan Ureña y Andrea Lora.

La Fuerza del Pueblo señaló que este equipo trabajará en el diseño de propuestas y análisis sobre la situación económica del país, con el propósito de fortalecer las posiciones programáticas de la organización en materia económica.

an/am