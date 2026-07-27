Netanyahu sobre alcalde NY: «está fomentando el odio»

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NUEVA YORK.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de «fomentar el odio» luego de que el edil neoyorquino lo calificara de «criminal de guerra» y dijera que no será bienvenido en la ciudad.

«Está fomentando el odio. Se supone que es el alcalde de todos los neoyorquinos: judíos, cristianos, musulmanes, todo el mundo. Pero está intentando enfrentar a unos contra otros, y está sembrando el odio y el miedo», declaró Netanyahu el domingo en una entrevista con Fox News.

El mandatario israelí aseguró que ha hablado con judíos estadounidenses en Nueva York que, según dijo, «tienen miedo ahora mismo» y vinculó ese clima a un ataque con arma blanca contra un judío a la salida de una sinagoga tras el discurso de Mamdani.

«Así que creo que es vergonzoso. Esto es muy malo para Nueva York. Creo que es muy malo para la paz», agregó, al tiempo que confirmó que mantiene sus planes de viajar a Nueva York en septiembre para intervenir ante la ONU, en lo que describió como una visita para «defender Israel y la alianza entre Israel y Estados Unidos».

El cruce se produce luego de que el miércoles pasado Mamdani aseveró que Netanyahu no será bienvenido en la ciudad durante su visita prevista para septiembre e instó al Gobierno federal a ejecutar la orden de arresto emitida en 2024 por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí por presuntos crímenes de guerra.