NEFI aclara cierre de la pista de atletismo San Francisco Macorís

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) aclaró que el cierre temporal de la pista de atletismo del complejo deportivo de San Francisco de Macorís responde exclusivamente a labores programadas de inspección, mantenimiento preventivo y evaluación de garantía, luego de cumplirse un año de su inauguración con motivo de los Juegos Nacionales Escolares.

El director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez, explicó que los trabajos están a cargo de técnicos especializados de la institución y representantes de la empresa responsable del suministro e instalación del material sintético, quienes realizan una evaluación de las condiciones de la infraestructura para determinar y ejecutar los correctivos que sean necesarios.

Rodríguez destacó que se trata de una instalación deportiva especializada y de alto nivel, cuya construcción representó una importante inversión del Estado dominicano, por lo que requiere revisiones periódicas y un protocolo adecuado de utilización que permita preservar sus condiciones y prolongar su vida útil.

El INEFI precisó que el cierre no obedece a descuido ni a una decisión arbitraria, sino al compromiso de garantizar la conservación del patrimonio público y mantener los estándares de calidad de la pista, destinada a competencias de atletismo y a la preparación de atletas de la provincia Duarte.

Recientemente, la instalación fue escenario de las finales del Torneo Nacional de Atletismo Escolar. Tras concluir la competencia, técnicos del INEFI realizaron un levantamiento de las condiciones de la pista y dispusieron su cierre temporal para ejecutar las labores de mantenimiento y optimización correspondientes.

La institución indicó que, una vez concluidos los trabajos, se garantizará el uso adecuado de la pista, bajo supervisión especializada y exclusivamente para las disciplinas deportivas para las cuales fue diseñada.

El INEFI reiteró su disposición de mantener abiertas las vías de diálogo con las autoridades locales y legislativas de la provincia Duarte y aseguró que la instalación será reabierta a la comunidad deportiva y a la ciudadanía tan pronto concluyan las labores de mantenimiento preventivo.

of-am