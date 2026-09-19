Autoridades destruyen más de 2 toneladas cocaína y marihuana

En total fueron destruidos 2,365.20 kilogramos de drogas y sustancias controladas, la quema se realizó en las instalaciones del Campamento Militar 16 de Agosto, en Santo Domingo, indicó este sábado el Ministerio Público citando al Inacif.

De la cantidad destruida, 1,399.110 kg (el 59.16 %) eran de clorhidrato de cocaína, mientras que 965.910 kg (el 40.84 %) eran de marihuana.

Además, fueron eliminados 13 kg de sustancias no controladas (casos negativos).

El peso global de ambas sustancias, positivas y negativas, asciende a 2,378.20 kg, que fueron incautadas en tres casos en Peravia y Azua.

Con esa cantidad han sido destruidos un total de 34,409.822 kilogramos de drogas entre el 8 de enero y el 18 de septiembre de este año.

Los narcóticos fueron incautados por miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la colaboración de otros órganos de seguridad del Estado.

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