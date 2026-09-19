Autoridades destruyen más de 2 toneladas cocaína y marihuana

Santo Domingo, 19 sep (EFE).- Las autoridades destruyeron más de dos toneladas de cocaína y marihuana incautadas en tres operaciones contra el narcotráfico en las provincias Peravia y Azua, informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
En total fueron destruidos 2,365.20 kilogramos de drogas y sustancias controladas, la quema se realizó en las instalaciones del Campamento Militar 16 de Agosto, en Santo Domingo, indicó este sábado el Ministerio Público citando al Inacif.
De la cantidad destruida, 1,399.110 kg (el 59.16 %) eran de clorhidrato de cocaína, mientras que 965.910 kg (el 40.84 %) eran de marihuana.
Además, fueron eliminados 13 kg de sustancias no controladas (casos negativos).
El peso global de ambas sustancias, positivas y negativas, asciende a 2,378.20 kg, que fueron incautadas en tres casos en Peravia y Azua.
Con esa cantidad han sido destruidos un total de 34,409.822 kilogramos de drogas entre el 8 de enero y el 18 de septiembre de este año.
Los narcóticos fueron incautados por miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la colaboración de otros órganos de seguridad del Estado.
an/am
Los disque apresado son protegido por altos CAPOS GENERALES que están en la LUPA de TRUMP pero aguantados por los fuertes que política / diplomáticamente no desean abrir la Pandora y desplomar a altos Políticos . Ya les llegará su asopao !
Los disque apresado son protegido por altos CAPOS GENERALES que están en la LUPA de TRUMP pero aguantados por los fuertes que política / diplomáticamente no desean abrir la Pandora y desplomar a altos Políticos . Ya les llegará su asomaos !
Es algo fuera de lo normal y justicia , diariamente DIZQUE confiscan miles de kilos valorados en millones y millones de EUROS y NUNCA , NUNCA los apresados dicen COMO LLEGARON A SER TRAFICANTES , QUIEN LOS INICIO , DONDE ,QUIEN LOS RECLUTO , DONDE IBA LA DROGA, QUIEN LA RE****RIA , QUIEN LES PAGARIA $$ ?
AHORA , DONDE LE PASAN CAUSA , DONDE LOS ENCARCELAN O YA EL JEFE DE LA POLICIA , GENERALES COMO SIEMPRE DIERON ORDENES DE BORRON , CUENTA NUEVA
Vendrán sanciones.