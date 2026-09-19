José Ramírez alcanza las 1.000 carreras impulsadas en las GL

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CLEVELAND.- El dominicano José Ramírez alcanzó este viernes las 1,000 carreras impulsadas en su carrera en las Grandes Ligas y se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de la franquicia de Cleveland en alcanzar esa cifra.

Ramírez logró el histórico registro con un cuadrangular solitario en la sexta entrada del partido que los Guardians ganaron 5-3 a los Atléticos de Oakland en Progressive Field. El batazo fue su jonrón número 297 de por vida.

El antesalista se unió al miembro del Salón de la Fama Earl Averill, quien terminó su carrera con 1,084 carreras impulsadas y es el líder histórico de Cleveland en este departamento. Ramírez quedó a 84 remolcadas de igualarlo.

OTRO REGISTRO PARA EL DOMINICANO

La hazaña también colocó a Ramírez entre un grupo reducido de jugadores activos de las Grandes Ligas. Se convirtió en el duodécimo pelotero activo en alcanzar las 1,000 carreras impulsadas.

El cuadrangular ante Oakland salió del bate a 102.4 millas por hora y recorrió una distancia proyectada de 401 pies, según Statcast. Además, representó su primer vuelacercas desde el 30 de agosto.

Ramírez, quien cumplió 34 años el jueves, terminó el encuentro de 4-2, con jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada, en una noche en la que Cleveland remontó una desventaja inicial de 3-0.

Con la victoria, los Guardians mejoraron su récord a 79-75 y consiguieron su tercer triunfo consecutivo.

El logro llega en una temporada en la que Ramírez se perdió 30 partidos debido a una lesión en la mano izquierda que requirió cirugía. Aun así, continúa ampliando su legado entre los principales bateadores en la historia de la franquicia de Cleveland.

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