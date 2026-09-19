DNCD ocupa más de 27 kilos drogas y detiene a 61 personas

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SANTO DOMINGO.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a agentes policiales, ocuparon 27,836 gramos de sustancias narcóticas y detuvieron a 61 personas durante operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo.

El organismo informó que fueron realizados 14 allanamientos y 387 intervenciones en barrios y sectores identificados como puntos estratégicos para el combate al microtráfico de sustancias controladas.

Durante los operativos fueron confiscadas 2,203 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de 25,196.7 gramos; 640 envoltorios de posible marihuana, que alcanzaron 1,903.3 gramos, y 200 dosis de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso de 736 gramos.

ARMAS, DINERO Y EQUIPOS

Además de las sustancias, las autoridades ocuparon 18 balanzas digitales, 20 teléfonos celulares, ocho radios de comunicación, dos motocicletas y dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera.

También fueron incautadas seis armas blancas, un fusil de hidrogel, una computadora portátil y un chaleco antibalas.

EVIDENCIAS BAJO CUSTODIA

Las evidencias ocupadas fueron entregadas al Ministerio Público de las respectivas demarcaciones para los procedimientos legales correspondientes.

Mientras, las sustancias decomisadas fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde serán sometidas a los análisis técnicos para determinar su naturaleza y composición.

Las autoridades indicaron que estas intervenciones forman parte de las acciones conjuntas contra el narcotráfico y el microtráfico en el Gran Santo Domingo.

Las acciones fueron ejecutadas bajo la coordinación del Ministerio Público y en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta, como parte de las labores dirigidas a combatir la venta y distribución de drogas en distintos sectores de esas demarcaciones.

an/am