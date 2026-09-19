Inician la construcción de 400 apartamentos en zona SD Este

Jean Luis Rodríguez, ministro de Vivienda y Edificaciones, y Biviana Riveiro, vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Reservas, encabezan el primer picazo para la construcción del residencial Las Acacias III, en San Luis.

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SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas, Fiduciaria Reservas y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) dieron este sábado el primer palazo para iniciar la construcción de 400 apartamentos correspondientes a la segunda etapa del proyecto habitacional Las Acacias III, en Santo Domingo Este.

La obra contará con el respaldo financiero del Fideicomiso Inmobiliario de Viviendas de Bajo Costo Paraíso Oriental III, por un monto superior a RD$700 millones, informó Fiduciaria Reservas.

Biviana Riveiro, vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Reservas, quien representó al presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que el proyecto forma parte de las iniciativas destinadas a ampliar el acceso de las familias dominicanas a viviendas propias.

“Este proyecto se suma a las etapas anteriores ya entregadas por el presidente de la República en esta misma zona, donde sus residentes disfrutan de un hábitat organizado, tranquilo, acogedor e integral”, expresó Riveiro.

FACILIDADES PARA ADQUIRIR VIVIENDA

La ejecutiva resaltó que cada préstamo hipotecario otorgado por Banreservas constituye una oportunidad para que una familia avance hacia la adquisición de una vivienda propia y pueda planificar su futuro con mayores niveles de seguridad.

Asimismo, señaló que Banreservas y sus empresas filiales, especialmente Fiduciaria Reservas, mantienen su respaldo a la política habitacional impulsada por el presidente Luis Abinader, mediante soluciones financieras dirigidas a facilitar el acceso a viviendas dignas.

De su lado, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, valoró la coordinación entre los sectores público y privado para ampliar la oferta habitacional y generar mayores oportunidades para familias de ingresos bajos y medios.

Los apartamentos de esta nueva etapa de Las Acacias III podrán ser financiados por Banreservas bajo condiciones especiales, con el objetivo de facilitar a las familias beneficiarias el acceso a una vivienda propia.

Al acto asistieron autoridades municipales, ejecutivos de Banreservas y sus empresas filiales, además de funcionarios del Ministerio de Vivienda y Edificaciones.

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