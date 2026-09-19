Unión Europea registra precios récord de la gasolina y el diésel

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BRUSELAS.- Los precios de la gasolina y el diésel en la Unión Europea alcanzaron esta semana sus niveles más altos desde que la Comisión Europea comenzó a registrar la serie en 2005, impulsados por el incremento de los márgenes de refino y las perturbaciones en los mercados energéticos.

De acuerdo con los últimos datos del Boletín semanal del petróleo de la Comisión Europea, publicados el sábado, el litro de gasolina alcanzó un promedio ponderado de 2,063 euros, mientras que el diésel se situó en 2,159 euros.

Con estos precios, llenar un tanque de 50 litros cuesta en promedio unos 103 euros para gasolina y 108 euros para diésel, según los datos recopilados por la Comisión Europea durante más de dos décadas.

DINAMISMO DE LOS MERCADOS ENERGÉTICOS

El aumento de los combustibles se produce en un contexto de fuertes tensiones en los mercados internacionales de energía. Según el reporte, los precios minoristas comenzaron a subir con fuerza tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, ejerciendo presión adicional sobre la inflación.

La inflación energética de la eurozona alcanzó el 14,3 % en agosto, frente al 10,3 % registrado en julio, de acuerdo con el Banco Central Europeo.

Los precios presentan diferencias importantes entre los países miembros. Malta registra el precio más bajo de la gasolina, con 1,34 euros por litro, mientras Dinamarca presenta el más elevado, con 2,56 euros. En el caso del diésel, los valores oscilan entre 1,21 euros por litro en Malta y 2,51 euros en Finlandia.

EL DIÉSEL PODRÍA SEGUIR SUBIENDO

El precio internacional del petróleo también ha contribuido al encarecimiento. El Brent llegó a superar los 126 dólares por barril durante el punto máximo del conflicto y el viernes se negociaba por encima de los 104 dólares para entrega en el mes siguiente. Antes del inicio de la guerra, el crudo de referencia rondaba los 72 dólares.

Sin embargo, el petróleo no es el único factor que explica el aumento de los combustibles. Los costos y márgenes de refino también han registrado incrementos significativos.

Expertos del Banco Central Europeo consultados por Euronews Business señalaron, con base en los futuros de diésel refinado de LSEG del 16 de septiembre, que el margen del diésel podría alcanzar su máximo en octubre. En contraste, los futuros de gasolina apuntan a que su margen habría alcanzado el techo en agosto.

Desde comienzos de 2026, el precio medio ponderado de la gasolina en la Unión Europea ha aumentado aproximadamente 29 %, mientras que el diésel se ha encarecido cerca de 40 %.

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