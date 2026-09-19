Abinader viaja a Nueva York para llevar agenda ante la ONU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.— El presidente Luis Abinader viajará este domingo a Nueva York para encabezar la participación de la República Dominicana en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pronunciará el miércoles su discurso ante el organismo internacional.

El mandatario desarrollará una intensa agenda que incluye reuniones bilaterales, encuentros de alto nivel y actividades sobre cooperación, desarrollo, inteligencia artificial, comercio e inversión.

Abinader estará acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje; el canciller Víctor “Ito” Bisonó y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

AGENDA DE ALTO NIVEL

El martes, el presidente participará en la apertura del Debate General de la Asamblea General, mientras que durante su estadía asistirá a encuentros vinculados con Meta 2036, la Iniciativa Escudo de las Américas y la Cumbre Anual de Concordia 2026, donde se abordará la construcción de cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas.

También sostendrá reuniones con empresarios iberoamericanos, participará en un Diálogo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial y encabezará actividades relacionadas con la cooperación internacional y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas.

Durante su visita entregará el primer pasaporte biométrico y participará en actividades dirigidas a la comunidad dominicana en Nueva York.

RECIBIRÁ DISTINCIÓN INTERNACIONAL

El miércoles, Abinader recibirá la Gold Insigne de Americas Society, distinción que, según la Presidencia, lo convierte en el primer mandatario dominicano en recibir este reconocimiento.

El jueves tendrá encuentros con la diáspora, empresarios y jóvenes dominicanos, mientras que el viernes recibirá un reconocimiento de William Paterson University y participará en un homenaje a José Francisco Peña Gómez.

El canciller Bisonó, entretanto, agotará una agenda de reuniones con representantes de distintos países para impulsar nuevas áreas de cooperación y fortalecer los vínculos diplomáticos.

of-am