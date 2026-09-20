FP: petróleo llegaría a US$140 por conflictos en Medio Oriente

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SANTO DOMINGO.- El ingeniero Raúl Herrera, vicesecretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, advirtió que el precio del petróleo podría alcanzar los US$140 por barril si continúan escalando los conflictos en Medio Oriente, situación que, según afirmó, presionaría al alza los costos de los combustibles y la energía.

El dirigente opositor señaló que el crudo ya supera los US$100 por barril, con efectos particularmente sensibles en países no productores de petróleo, como República Dominicana.

RIESGOS PARA LOS COMBUSTIBLES

Herrera explicó que el precio del crudo todavía no ha alcanzado los niveles proyectados por algunos analistas internacionales debido, entre otros factores, al uso de reservas estratégicas por parte de China y Estados Unidos.

Indicó que República Dominicana adquiere el 92 % de sus combustibles en tres países: Estados Unidos, con 86 %; Colombia, 3.5 %, y Países Bajos, 2.5 %. El restante 8 % proviene de compras realizadas en otros 19 países.

El especialista sostuvo que las reservas estratégicas utilizadas deberán ser repuestas durante el invierno, mientras la reducción de derivados provenientes de las refinerías del Golfo podría generar nuevas presiones sobre los precios internacionales.

PIDEN PLAN DE RACIONAMIENTO

Herrera consideró que el Gobierno debe declarar los combustibles en situación de urgencia nacional y aplicar de inmediato un plan de racionamiento del consumo en el Estado.

Asimismo, afirmó que los ataques en el mar Rojo y los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos han contribuido a mantener la cotización del petróleo por encima de los US$100.

Agregó que el diésel en los mercados mayoristas ha superado los US$200 por barril, lo que podría generar mayores presiones inflacionarias debido a su importancia para el transporte y la industria.

Herrera también vinculó el escenario energético con las tensiones comerciales internacionales y las políticas económicas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

an/am