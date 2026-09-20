Marileidy Paulino extiende su reinado mundial en 400 metros

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LONDRES, Inglaterra.- La dominicana Marileidy Paulino cerró su temporada 2026 con otra victoria de alto nivel al conquistar este viernes, por tercer año consecutivo, el título de los 400 metros femeninos del Athlos, y extender su dominio mundial en la prueba.

La Gacela del Caribe se impuso con tiempo de 48.73 segundos, en una carrera en la que terminó por delante de la noruega Henriette Jæger, quien cruzó la meta en 48.78, y de la jamaiquina Nickisha Pryce, tercera con 49.39.

El triunfo permitió a Paulino terminar el año invicta y sumar su 17.ª victoria de la temporada, consolidando una campaña en la que volvió a destacarse entre las principales figuras del atletismo mundial.

TERCER TÍTULO CONSECUTIVO EN ATHLOS

Con su triunfo en Londres, Paulino conquistó por tercera temporada consecutiva el título del Athlos, competencia que reúne a varias de las mejores corredoras del mundo.

La dominicana también consiguió durante 2026 su cuarto título de la Liga Diamante y, la semana pasada, se proclamó campeona mundial de los 400 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate, celebrado en Budapest, Hungría.

Su victoria en Londres puso el cierre a una temporada en la que mantuvo su protagonismo en la vuelta al óvalo y volvió a sumar importantes triunfos internacionales.

CERCA DE OTRO REGISTRO

El tiempo de 48.73 segundos también permitió a Paulino acercarse a un nuevo registro histórico en su carrera: la cantidad de competencias en las que ha logrado bajar de los 49 segundos en los 400 metros.

Con la temporada 2026 concluida, la velocista dominicana vuelve a dejar constancia de su regularidad en una de las pruebas más exigentes del atletismo y mantiene su presencia entre las principales figuras internacionales de la especialidad.

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