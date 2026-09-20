Mauricio Báez vence El Millón y mantiene invicto TBS Distrito

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SANTO DOMINGO, RD.— El campeón defensor Mauricio Báez mantuvo su invicto en el 50.º Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026) al derrotar este sábado 81-66 a El Millón, para colocar su récord en 2-0 y extender a seis su cadena de victorias consecutivas, incluyendo los cuatro triunfos logrados en la pasada final ante San Carlos.

El conjunto de Villa Juana, dirigido por el experimentado técnico Melvyn López, lidera el grupo A, mientras El Millón queda con marca de 1-1 bajo las órdenes del joven entrenador Abraham Disla.

RIVERA Y SUERO COMANDAN EL ATAQUE

Daniel Rivera encabezó la ofensiva del Mauricio Báez con 16 puntos, mientras Gerardo Suero y Jhery Matos aportaron 15 cada uno.

También sobresalieron Richard Bautista, con 12 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, y Carlos Pepín, quien terminó con 10 tantos y nueve rebotes.

Por El Millón, Kerry Richardson fue el mejor anotador con 19 puntos y nueve rebotes. Raymond Bastardo agregó 16 tantos y nueve capturas, mientras Andrés Fulgencio aportó 14 y Enmanuel Martínez terminó con ocho.

MAURICIO BÁEZ DOMINA DESDE EL PRIMER CUARTO

Los campeones tomaron el control desde el inicio y llegaron al descanso con ventaja de 39-33, después de imponerse 21-17 en el primer cuarto y 18-16 en el segundo.

Suero lideró la ofensiva en la primera mitad con 13 puntos, seguido por Rivera con ocho y Matos con seis. Por El Millón, Richardson llevaba 11 tantos y Bastardo nueve puntos y ocho rebotes.

El encuentro se disputó en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El 50.º TBS Distrito 2026, que celebra sus Bodas de Oro, está dedicado a Seaboard “Energía Limpia” y se disputa por la Copa BanReservas.

La justa es organizada por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo (Tatico), con un Comité Organizador encabezado por Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia, y Nelson Ramírez como comisionado.

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