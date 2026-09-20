Junior Caminero repite como jugador mas valioso de los Rays

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ST. PETERSBURG.— El dominicano Junior Caminero volvió a ser reconocido como el Jugador Más Valioso de los Tampa Bay Rays, mientras los cubanos Víctor Mesa Jr. y Nick Martínez también fueron distinguidos por su desempeño durante la temporada de 2026.

Caminero recibió por segundo año consecutivo el Trofeo Don Zimmer, principal reconocimiento individual otorgado por el capítulo de Tampa Bay de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

El antesalista dominicano, de 23 años, ha tenido una de las temporadas más productivas de su joven carrera, con 41 jonrones, 97 carreras impulsadas y un OPS de .897, cifras que respaldaron su elección como MVP del conjunto.

Con este galardón, Caminero se convirtió en el primer jugador de los Rays en conquistar el premio en temporadas consecutivas.

MARTÍNEZ, BRAZO MÁS DESTACADO

El derecho Nick Martínez, de 36 años, fue seleccionado como el lanzador más destacado de Tampa Bay y recibió el Premio Paul C. Smith Champion.

En su primera temporada con los Rays y novena en las Grandes Ligas, Martínez registra marca de 15-4, efectividad de 2.94 y apenas 24 boletos concedidos en 171.1 entradas.

El veterano también tuvo una etapa en el béisbol japonés entre 2018 y 2021.

MESA JR. SE CONSOLIDA

El jardinero cubano Víctor Mesa Jr., de 25 años, fue reconocido por su aporte al equipo desde su ascenso a las Grandes Ligas en la última semana de mayo.

Mesa Jr. batea para .254, con 13 cuadrangulares, nueve bases robadas y OPS de .821 en 234 apariciones al plato, además de aportar una sólida defensa.

El cubano ocupa el cuarto lugar entre los jugadores ofensivos de Tampa Bay con 2.7 bWAR.

Los Rays llegaron al sábado con récord de 93-60, boleto asegurado a la postemporada y cuatro juegos de ventaja sobre los Yankees en la División Este de la Liga Americana, con nueve días restantes de temporada regular.

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