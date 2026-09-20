Involución social y cultural en RD

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POR LUIS CARLOS MATEO

Qué tristeza y qué vergüenza me produce observar lo que percibo como una preocupante involución social y cultural en la República Dominicana.

Me pregunto seriamente: ¿qué trabajo están realizando el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para enfrentar este deterioro? ¿Qué estrategias existen para fortalecer la educación, la cultura, el pensamiento crítico, el buen uso del lenguaje y los valores que deberían formar parte de nuestra identidad como sociedad?

Resulta increíble ver cómo, desde algunos espacios de los medios digitales, se convierte en referentes y se les concede una enorme visibilidad a personas y contenidos que, lejos de aportar algo positivo, terminan banalizando nuestra cultura, empobreciendo el debate público y proyectando una imagen que no hace justicia a todo lo que la República Dominicana tiene para ofrecer.

Y lo más preocupante es que el problema ya no parece limitarse a lo que consumimos: también estamos deteriorando la manera en que pensamos, nos expresamos y nos relacionamos.

A veces escucho hablar a determinadas personas y tengo la sensación de que estamos utilizando idiomas diferentes. El vocabulario se reduce, las ideas se simplifican y la capacidad de argumentar parece quedar relegada frente al ruido, la vulgaridad y la búsqueda permanente de atención.

No se trata de pretender que todos pensemos igual ni de despreciar las distintas formas de expresión de nuestra sociedad. Se trata de preguntarnos qué estamos premiando, qué estamos normalizando y qué modelo de sociedad estamos construyendo para las próximas generaciones.

Una nación no se desarrolla únicamente construyendo carreteras, edificios o infraestructuras. También se construye educando, cultivando el pensamiento, protegiendo la cultura, enriqueciendo el lenguaje y elevando los referentes que presentamos a nuestros jóvenes.

La República Dominicana tiene una riqueza histórica, cultural, artística y humana extraordinaria. Precisamente por eso, creo que debemos exigir más de nuestras instituciones, de nuestros medios de comunicación, de las plataformas digitales y, sobre todo, de nosotros mismos.

Porque cuando una sociedad deja de valorar el conocimiento, la cultura, la educación y el buen uso de la palabra, no estamos simplemente cambiando de época: corremos el riesgo de estar retrocediendo como sociedad.

luis.mateo.valdez@hotmail. com

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