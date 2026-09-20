Andrés Feliz corona al Real Madrid campeón de la Euroliga

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ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos.— El dominicano Andrés Feliz se impuso a su compatriota Jean Montero y ayudó al Real Madrid a conquistar la primera Supercopa de la Euroliga, tras vencer este sábado 93-89 al Olympiacos en una emocionante final disputada en el Etihad Arena.

Feliz aportó 11 puntos y apareció en los momentos decisivos del encuentro, incluida una penetración hacia el canasto que terminó en una bandeja clave para mantener al conjunto español con ventaja cuando el partido entraba en su tramo definitivo.

Montero también tuvo una actuación destacada para el conjunto griego, con 12 puntos, pero terminó protagonizando una jugada desafortunada en los minutos finales al perder un balón cuando Olympiacos se encontraba a una posesión de tomar el control del partido.

FELIZ APARECE EN EL MOMENTO CLAVE

Tras la pérdida de Montero, el Real Madrid recibió una oportunidad que no desaprovechó. Un rebote providencial de Timothé Luwawu-Cabarrot mantuvo la posesión para el conjunto blanco y permitió que Feliz aprovechara la acción para convertir una canasta que terminó de inclinar el partido a favor del equipo español.

El dominicano fue así una de las figuras del cierre de un encuentro que mantuvo la tensión hasta los últimos minutos.

PRIMER CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA

Con el triunfo, el Real Madrid se convirtió en el primer campeón de la Supercopa de la Euroliga, competición que celebró su edición inaugural en Abu Dabi.

El título también representó una revancha para el conjunto español frente al Olympiacos, que lo había derrotado en la final de la Euroliga en mayo pasado.

Además, significó el primer trofeo de Pedro Martínez como entrenador del Real Madrid.

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