¿Puede una carretera despertar el deseo sexual? (OPINION)

La autora es Orientadora y Neuro Pedagoga. Reside en Santo Domingo

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Por RAYDINA LORA

Hace unos días escuché algo que me dejó pensando: una persona me comentó que al pasar por determinado camino, un lugar apartado y rodeado de naturaleza, podía sentir deseo sexual e incluso una erección.

Y mi primera reacción fue: ¿pero qué tiene que ver una carretera con el deseo?

Entiendo perfectamente que un hotel, un jacuzzi, una habitación privada o un espacio íntimo puedan despertar pensamientos sexuales. Son ambientes que fácilmente asociamos con intimidad.

Pero ¿una carretera?

Entonces comencé a pensar que quizás el lugar no es realmente el responsable. Tal vez lo que provoca la respuesta está en lo que ese espacio representa: privacidad, recuerdos, experiencias anteriores, fantasías, anticipación o incluso la persona con quien se ha compartido ese lugar.

Nuestro cerebro crea asociaciones constantemente. Un olor puede recordarnos a alguien; una canción puede transportarnos a una etapa de nuestra vida; y un lugar también puede quedar vinculado a determinadas emociones o experiencias.

Por eso, quizás no sea que “la carretera da deseo”.

Quizás esa carretera simplemente se convirtió en una señal que, para algunas personas, activa algo que ya existe dentro de ellas.

Y aquí viene la pregunta que más me interesa:

¿Qué tiene realmente ese lugar: algo especial… o una historia que todavía no conocemos?

Tal vez el misterio no está en la carretera.

Está en lo que cada persona ha aprendido a sentir cuando la recorre.

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