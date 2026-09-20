RUSIA: El partido de Putin gana las elecciones al Parlamento

MOSCU 20 Sep.- El partido gubernamental Rusia Unida ha ganado las elecciones a la Duma o Cámara Baja del Parlamento federal ruso con un 57,54% de apoyo, según el resultado oficial publicado por la Comisión Electoral Central rusa y correspondiente al 13,88% del escrutinio.

Por detrás del partido del presidente Vladimir Putin se sitúa el Partido Comunista de la Federación Rusa con un 13,67% de votos, según ha informado la presidenta del la Comisión Electoral Central, Ela Pamfilova. En tercera posición se sitúa el Partido Democrático Liberal (9,27%), seguido de Gente Nueva (7,96%) y de Una Rusia Justa (5,16%).

En cuanto a la participación, hasta las 21.00 horas (hora de Moscú) era del 56%, la más alta desde el final de la Unión Soviética, pese a que ha estado marcada por una oleada de casi 2.000 drones lanzados por Ucrania que han causado al menos cuatro muertos.

La votación para estos comicios comenzó el viernes 18 de septiembre y ha durado hasta este domingo. La mitad de los 450 diputados de la Duma se eligen en listas de partidos y el resto, en circunscripciones de elección directa. La legislación rusa establece un mínimo del 5% para obtener representación.