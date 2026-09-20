Venezuela firma un acuerdo con petrolera francesa TotalEnergies

CARACAS 20 Sep.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha liderado la firma del acuerdo con la petrolera francesa TotalEnergies, una operación que se enmarca en la serie de acuerdos alcanzados por el Gobierno venezolano con multinacionales del sector de los hidrocarburos para reactivar la producción nacional.

Aunque de momento no se han ofrecido más detalles acerca del acuerdo, desde Caracas han destacado que el convenio constituye un nuevo marco de colaboración para atraer capital extranjero a la industria energética nacional.

El encuentro ha tenido lugar en el despacho presidencial del Palacio de Miraflores, donde la presidenta venezolana ha recibido a los directivos de la compañía francesa y donde también han estado presentes la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón.

De esta manera, tanto PDVSA como TotalEnergies han procedido a la firma de un memorándum de entendimiento en el marco de una cooperación estratégica orientada al sector de los hidrocarburos.

Durante la reunión, Rodríguez ha defendido que su país cuenta con las garantías jurídicas y normativas necesarias para la inversión internacional, amparadas en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada a comienzos de 2026.

Esta operación se produce en medio de los esfuerzos del Gobierno venezolano de atraer nuevas inversiones al sector energético y ampliar la participación de empresas internacionales en la industria petrolera, una estrategia guiada y amparada por el Gobierno de Estados Unidos tras la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado mes de enero.

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