Abinader inicia en NY entrega nuevo pasaporte a la diáspora

Acto en el Consulado Dominicano en Nueva York durante el cual el presidente Abinader comenzó la entrega del nuevo pasaporte electrónico a los dominicanos residentes en el exterior.

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Por DIANA SÁNCHEZ

Nueva York.– El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la entrega oficial del pasaporte electrónico a dominicanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey y Boston.

Con la misma se inició formalmente el despliegue internacional de la nueva libreta de viaje, que incorpora más de 130 medidas de seguridad y una cobertura de hasta US$9,000 para la repatriación de restos mortales.

La puesta en funcionamiento del nuevo documento fue coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y la Dirección General de Pasaportes (DGP). Permitirá a miles de dominicanos residentes en Estados Unidos realizar el proceso de solicitud sin necesidad de trasladarse a la República Dominicana.

Durante el acto, el presidente Abinader estuvo acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, y el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez.

Abinader hizo entrega del primer Pasaporte Electrónico dominicano a la familia Valdéz García, con lo que quedó formalmente iniciado el servicio para la comunidad dominicana en el exterior.

Agenda de actividades en NY

La actividad se desarrolló como parte de la agenda del mandatario en Nueva York, donde participa en compromisos vinculados con la comunidad dominicana y en actividades relacionadas con su presencia en la ciudad con motivo del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mayores estándares de seguridad

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, explicó que la implementación del Pasaporte Electrónico responde a la visión y al respaldo del presidente Abinader para dotar a los dominicanos, tanto dentro como fuera del país, de un documento de identidad seguro, confiable, moderno y reconocido internacionalmente.

Ramírez señaló que el nuevo documento cuenta con más de 130 medidas de seguridad y tecnología de última generación, características que, según afirmó, lo sitúan entre los documentos de viaje más avanzados.

El funcionario destacó, además, que el pasaporte incorpora una cobertura de hasta US$9,000, o su equivalente en pesos dominicanos, para la repatriación de restos mortales. Explicó que este beneficio busca respaldar a familias que enfrentan el fallecimiento de un familiar en el exterior y que no cuentan con los recursos necesarios para trasladar sus restos a la República Dominicana.

Ramírez informó también que el país avanza hacia una nueva etapa tecnológica mediante el Digital Travel Credential (DTC), que permitirá disponer de una credencial digital de viaje en teléfonos móviles. Indicó que la República Dominicana ya cuenta con una plataforma preparada para avanzar hacia esta modalidad.

Llegará gradualmente a otros consulados

El director de Pasaportes explicó que el inicio del servicio en Nueva York, Nueva Jersey y Boston constituye la primera etapa de la expansión internacional del Pasaporte Electrónico.

Ramírez informó que la Dirección General de Pasaportes cuenta actualmente con 19 oficinas, cinco más que las 14 existentes al inicio de la actual gestión.

Anunció la apertura de nuevas sedes en Mao, provincia Valverde; Espaillat; Samaná y San Juan, así como oficinas en los aeropuertos internacionales Las Américas y del Cibao, en Santiago, cuya puesta en funcionamiento está prevista para este año.

Consulado en Nueva York amplía servicios

El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, destacó las medidas dirigidas a facilitar los servicios consulares a la comunidad dominicana y resaltó la incorporación de la cobertura para repatriación de restos mortales al nuevo pasaporte.

Señaló que esta medida representa un respaldo para las familias que enfrentan el fallecimiento de un ser querido fuera del país y consideró que contribuye a brindarles mayor tranquilidad en momentos difíciles.

Asimismo, informó que el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York amplió sus servicios a los sábados y domingos, con el propósito de facilitar los trámites a quienes trabajan durante la semana.

También destacó que, mediante la coordinación con la Junta Central Electoral, el proceso para obtener la doble ciudadanía fue reducido de seis meses a un máximo de 60 días, lo que facilita a jóvenes nacidos en el exterior fortalecer sus vínculos con la República Dominicana.

Vásquez Martínez informó, además, que el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la apertura de oficinas consulares en el Bronx, Long Island y Brooklyn, mientras que próximamente se evaluará la instalación de una oficina en el Alto Manhattan.

En la actividad también estuvieron el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Opinio Díaz; el senador estatal de Nueva York, Luis Sepúlveda; y los cónsules José Francisco Santana, de Nueva Jersey; Lourdes Herrera, de Filadelfia; Bélgica Soler, de Connecticut; Antonio Almonte, de Boston; Juan Mateo, de Rhode Island; Lucilo López, de Toronto, y Julio César Valentín, de Antigua y Barbuda.

También, los diputados de ultramar Norberto Rodríguez, Kenya Bidó y Cirilo Moronta.

sp-am