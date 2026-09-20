Irán anuncia que Estados Unidos va al colapso y se irá del Golfo

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TEHERÁN.- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, aconsejó a los países del golfo Pérsico no confiar en Estados Unidos, al asegurar que «la economía estadounidense se encamina hacia el colapso».

En entrevista con Al Jazeera, Rezaei afirmó que «EE.UU. y Trump acabarán marchándose», mientras que Irán y las naciones árabes permanecerán en la región. «En la próxima década, Estados Unidos no será lo que es hoy», dijo.

Presentó a Irán y a sus vecinos como «una sola familia» de ocho países y propuso avanzar hacia cooperación económica, inversiones conjuntas e incluso una moneda y un mercado comunes.

Aseguró que la resistencia iraní frente a EE.UU. e Israel también benefició a los árabes. «Israel habría atacado a todas las naciones árabes, con el respaldo de Estados Unidos», afirmó, al pedir una postura más firme contra la ofensiva israelí en Líbano, Gaza y Siria.

Rezaei criticó que varios países árabes prefieran reunirse con Israel y con el Comando Central de EE.UU. Recordó que Teherán y Omán invitaron a Irak y a otros cinco Estados ribereños a un acuerdo sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz, pero no asistieron y al día siguiente viajaron a Alemania a reunirse con autoridades israelíes y estadounidenses.