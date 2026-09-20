Irán anuncia que Estados Unidos va al colapso y se irá del Golfo

TEHERÁN.- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, aconsejó a los países del golfo Pérsico no confiar en Estados Unidos, al asegurar que «la economía estadounidense se encamina hacia el colapso».
En entrevista con Al Jazeera, Rezaei afirmó que «EE.UU. y Trump acabarán marchándose», mientras que Irán y las naciones árabes permanecerán en la región. «En la próxima década, Estados Unidos no será lo que es hoy», dijo.
Presentó a Irán y a sus vecinos como «una sola familia» de ocho países y propuso avanzar hacia cooperación económica, inversiones conjuntas e incluso una moneda y un mercado comunes.
Aseguró que la resistencia iraní frente a EE.UU. e Israel también benefició a los árabes. «Israel habría atacado a todas las naciones árabes, con el respaldo de Estados Unidos», afirmó, al pedir una postura más firme contra la ofensiva israelí en Líbano, Gaza y Siria.
Rezaei criticó que varios países árabes prefieran reunirse con Israel y con el Comando Central de EE.UU. Recordó que Teherán y Omán invitaron a Irak y a otros cinco Estados ribereños a un acuerdo sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz, pero no asistieron y al día siguiente viajaron a Alemania a reunirse con autoridades israelíes y estadounidenses.
Hasta ahora Iran 3 eeuu 0. Le creo mas a Iran
EEUU ES UN «GIGANTE» QUE POR NO MIRAR HACIA ABAJO PUES SU GRANDEZA Y ARROGANCIA LO OFUSCAN Y NO VIO LA CASCARA DE GUINEO EN EL CAMINO LLAMADO IRAN Y LA PISO PENSANDO QUE ERA UNA BASURITA…PERO EL TABLAZO QUE SE HA DAO DEL RESBALON LO TIENE MAREAO y con el tobillo roto.
Ya el mundo no es el mismo que antes es decir los años 70,80,90,2000
Durante ese período occidente dominaba los mercados mundiales en todos los sentidos.
Por poner un ejemplo, Japón, EEUU y Alemania dominaban el área automotriz, pero ahora china lo supera a los tres juntos en exportacion. Podría seguir con muchos ejemplos más
Pero a parte de china también está la india que ha desplazado al reino unido en el 5to lugar en PIB.
Hay que mencionar a brazil que ha entrado entre los países más ricos del mundo Hay muchos países emergentes que antes no existían compitiendo con el viejo orden económico Tenemos a los BRICS que ya superan el G7 en PIB. El G20 también es otro bloque emergente que compite contra el viejo orden Y para los que no lo sabían Rusia es la mayor economía de Europa actualmente, puede que eso cambie pero es la mayor actualmente. Actualmente Europa atraviesa por serios problemas económicos, sus propios líderes lo confirman. Y EEUU ni se diga. Tienen una deuda de unos 40… Leer mas »
Iran esta jugando con un gigante,deben parar su odio al igual que Israel,es hora de cambiar la pagina.
El diplomático y analista geopolítico español Ignacio García Valdecasas suele utilizar la metáfora de Estados Unidos como un «GIGANTE CON PIES DE BARRO» en sus intervenciones en canales de YOUTUBE (COMO NEGOCIOS TV) para explicar que, a pesar del inmenso poder militar y económico que exhibe la superpotencia, esta sufre de profundas debilidades estructurales internas. 😖 😭 😭 😖
No mas palabras magistrado. 🤣 🤣 🤣
😂 😂 😂 😂 😂
ESO QUE AFIRMA EL FUNCIONARIO IRANI NO ES MENTIRA, PERO DEBEN TENER CUIDADO EN EL SENTIDO DE EEUU Y OCCIDENTE PLANIFICARN LA MUERTE DE KADAFI CUANDO PROPUSO CREAR UN MERCADO COMUN PARA AFRICA CON MONSDA Y TODO, HABLO DE INDEPENDENCIA ECONOMICA Y LO QUE ERA LIBIA CON KADAFI NO LO ES HOY , EN IRAK HABIAN 23 UNIVERSIDADES PUBLICAS Y LAS PERSONAS TENIAN CALIDAD DE VIDA, AL SUDAN LO DIVIDIERON PARA ROBARSE LOS RECURSOS, EL SUDAN ERA EL PAIS MAS EXTENSO DE AFRICA CON 2.5 MILLONES DE KILOMETROS CUADRADOS HOY LO DIVIDIERON Y VAN A DIVIDIR A LIBIA Y LAS… Leer mas »