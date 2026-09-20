MP pide 18 meses prisión a 25 imputados nuevo caso SeNaSa

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de la investigación sobre un presunto entramado de corrupción que habría sustraído más de RD$40 millones del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La solicitud fue depositada este sábado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por fiscales encabezados por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El órgano acusador también pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja, alegando la existencia de múltiples hechos, víctimas y personas presuntamente involucradas en una estructura de delincuencia organizada.

25 PERSONAS BAJO INVESTIGACIÓN

Entre los imputados figuran exempleados de SeNaSa, médicos y otras personas vinculadas al sector salud. El expediente, de unas 525 páginas, incluye a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.

También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández y otros profesionales de la salud.

Ortiz afirmó que esta constituye la tercera operación relacionada con distintas líneas de investigación sobre fondos presuntamente sustraídos de SeNaSa y advirtió que el proceso podría ampliarse.

37 ALLANAMIENTOS

La Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, con la participación de 45 fiscales, 200 agentes policiales y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales.

El Ministerio Público atribuye a los investigados delitos como coalición de funcionarios, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La investigación se suma a la primera fase de la Operación Cobra y a la Operación Onco14, relacionada con presuntas irregularidades en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y su vínculo con recursos de SeNaSa.

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