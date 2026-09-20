Hay 5.27 millones de personas trabajando en la RD, dice el BC

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SANTO DOMINGO.- El total de personas ocupadas en República Dominicana llegó a 5,271,005 al segundo trimestre de 2026, un aumento interanual de 2.9%, equivalente a 147,456 nuevos empleos netos, informó este domingo el Banco Central (BC).

Explicó que la tasa de ocupación se situó en 63.2% y la de participación global en 66.8%, cerca de máximos históricos.

Del incremento, 74,794 empleos fueron formales (50.7%) y 72,663 informales (49.3%).

La informalidad bajó a 53.8%, por debajo del promedio histórico de 56.7% desde 2014.

El 57% de los ocupados son hombres y 43% mujeres.

5.3 POR CIENTO DE DESEMPLEADOS

El desempleo abierto (SU1) subió a 5.3%, 0.3 puntos más que hace un año. La subutilización (SU3), que incluye a quienes están disponibles pero no buscan activamente, también subió a 8.7%.

Según la transición laboral, 92.6% de los ocupados conservó su empleo, mientras 44% de los desocupados logró ocuparse un año después.

El BCRD destacó que el mercado mantiene alta participación y generación de empleos pese a la incertidumbre internacional y las tensiones geopolíticas.

SP-am