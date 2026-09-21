SMARTFILMS Fest 2026 anuncia ganadores de segunda edición

El cortometraje “Carpe Diem”, de Diego Pinales, obtuvo el principal reconocimiento, consistente en una beca completa para estudiar Producción de Cine y Multimedia en UNIBE.

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SANTO DOMINGO, RD.– La segunda edición de SMARTFILMS SUMMIT FEST 2026 concluyó con la participación de más de 1,200 personas y el anuncio de los ganadores de una jornada dedicada a impulsar la creación audiovisual realizada con teléfonos celulares.

El festival, desarrollado durante dos días, culminó un proceso de tres meses que incluyó capacitaciones en 36 ciudades del país y contó con la participación del actor colombiano Claudio Cataño, protagonista de la serie de Netflix Cien años de soledad, como invitado internacional.

“CARPE DIEM” Y “DESANDAR” ENTRE LOS GANADORES

El cortometraje “Carpe Diem”, de Diego Pinales, obtuvo el principal reconocimiento, consistente en una beca completa para estudiar Producción de Cine y Multimedia en UNIBE.

En la categoría Aficionado Induveca, el premio correspondió a “Desandar”, de Alerick Jiménez, que recibió RD$400,000.

También fueron reconocidos “Morir soñando”, de Yessy Lebreult, en la categoría Ruta Peliculera, y “Switch”, de Stiven Marte, que recibió una mención especial en la categoría Juvenil.

Otros galardones fueron para Shanisse Rojas, como Mejor Actriz; Paul Ovalles, Mejor Actor; y “Amor a primera Olla”, de Erick Moreta, en Smart Comedia.

En Smart Drama ganó “Mañana”, de Aníbal Báez; Fotografía fue para “I Didn’t Mean To”, de Rayniel Solano; Afiche, para “Bonitas y al día”, de Lía Gil; Concepto Original, para “Embutidos sentimientos”, de Manuel Méndez; y Premio del Público, para “Igual que la primera vez”, de Caryoralin Brito.

UNA PLATAFORMA PARA NUEVOS CREADORES

El festival también reconoció a “Albatroces”, de Lary Santos, en Guion; “Atabey”, de Chester Mejía, en Diseño de Producción, y “Mamá”, de Stiven Marte, con el premio Esencia Induveca.

La segunda edición, organizada por Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso, reafirmó su propósito de democratizar la creación cinematográfica y promover la idea de que una buena historia puede desarrollarse con recursos accesibles como un teléfono celular.

La agenda incluyó conversatorios y proyecciones con representantes de la industria cinematográfica y televisiva, además de la participación de creadores, actores, realizadores, estudiantes y profesionales del sector.

SMARTFILMS Dominicana 2026 contó con el respaldo del MICM, Induveca, la Dirección General de Cine, Cinemateca Dominicana, M Studios, Caribbean Educa, Editora El Nuevo Diario y Grupo de Medios Telemicro, junto a Pop Entertainment, Procine y Mediáticos, Consultores en Comunicación.

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