UASD otorga Doctor Honoris Causa a jurista argentino

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BUENOS AIRES.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) otorgó su más alta distinción, el Doctor Honoris Causa, al jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.

La ceremonia fue realizada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue presidida por el rector de la UASD, Jorge Asjana David, junto al decano de Ciencias de la Salud, Ángel Eduardo Nadal Ponce, y el decano de Ciencias Jurídicas y Políticas, Martín Montilla.

La UASD reconoció la trayectoria de Zaffaroni como una de las figuras más influyentes del Derecho Penal y la Criminología contemporánea, ex ministro de la Corte Suprema de Argentina y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Destacó su producción doctrinal, su magisterio universitario y su defensa de la dignidad humana, las garantías constitucionales y los límites democráticos del poder punitivo, aportes que han marcado el pensamiento jurídico latinoamericano.

En el acto participaron los profesores titulares Alejandro W. Slokar y Alejandro Alagia, el profesor asociado Javier A. De Luca y la vicepresidenta de la Asociación de Profesores de Derecho Penal, Nadia Espina.

Con esta investidura, la UASD dijo honrar una vida consagrada a la justicia y los derechos humanos y fortalecer los vínculos académicos entre República Dominicana y Argentina.