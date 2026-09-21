ALEMANIA: Tabacalera RD anuncia alianza con CTI Hong Kong

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ALEMANIA.- La empresa dominicana Tabacalera El Artista presentó su marca internacional «El Artista» en Alemania mediante una alianza con CTI Hong Kong, China Tobacco International Hong Kong Company Limited.

El anuncio se hizo en la feria INTERTABAC 2026, en Messe Dortmund.

Según el acuerdo, ambas empresas intercambiarán conocimientos, materias primas e investigación y desarrollo, y CTI Hong Kong podría fabricar productos con la marca «El Artista» para mercados internacionales. Tabacalera El Artista también podrá desarrollar productos bajo el esquema de la compañía asiática.

El empresario Radhamés Rodríguez dijo que el objetivo es fortalecer vínculos comerciales y técnicos y ampliar la presencia de la marca en Asia y otras regiones.

La feria reúne a fabricantes, distribuidores y proveedores de la industria tabacalera a nivel mundial.