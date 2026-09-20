AlMomento despliega cobertura especial desde Nueva York por la ONU

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NUEVA YORK.- AlMomento.net inició este domingo una cobertura especial desde Nueva York para informar sobre el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la agenda del presidente dominicano Luis Abinader y las inquietudes de la comunidad dominicana residente en esta ciudad.

Un equipo de corresponsales encabezado por la periodista Diana Sánchez reportará hasta el 26 de septiembre desde distintos puntos de Nueva York, con informaciones, entrevistas, fotografías y videos que serán difundidos a través del periódico y sus redes sociales.

La cobertura prestará especial atención a la participación de la delegación dominicana durante la Semana de Alto Nivel de la ONU y a las actividades que desarrollará Abinader durante su permanencia en Estados Unidos.

El debate general de la 81.ª Asamblea General comenzará el martes 22 de septiembre y se extenderá hasta el día 28, según el calendario de Naciones Unidas.

El director de AlMomento.net, Saúl Pimentel, explicó que el despliegue busca acercar a los lectores a acontecimientos de interés para la República Dominicana y mantener el vínculo del periódico con los dominicanos residentes en el exterior.

“AlMomento ha tenido desde sus orígenes una estrecha relación con los dominicanos que viven en el exterior. Estar en Nueva York durante una semana tan importante nos permite informar desde el lugar de los acontecimientos y, al mismo tiempo, escuchar a nuestra gente, conocer sus inquietudes y contar sus historias”, expresó.

Voces de la diáspora

Además de las actividades de la ONU y la agenda oficial dominicana, el equipo de AlMomento realizará entrevistas y encuentros con integrantes de la diáspora en Nueva York.

Los trabajos procurarán recoger sus opiniones, preocupaciones y experiencias, así como abordar los vínculos sociales, familiares y económicos que mantienen con la República Dominicana.

Agenda de Abinader

El presidente Abinader viajó a Nueva York para encabezar la participación dominicana en la Asamblea General. Su agenda incluye un discurso ante ese organismo, reuniones bilaterales y encuentros relacionados con cooperación, desarrollo, inteligencia artificial, comercio e inversión.

También están previstas actividades con dominicanos residentes en Estados Unidos, la entrega del primer pasaporte biométrico, encuentros con empresarios y jóvenes y su participación en la Cumbre Anual de Concordia 2026.

De acuerdo con la agenda suministrada por la Presidencia, el mandatario recibirá además la Gold Insigne de Americas Society.

Durante toda la semana, AlMomento.net mantendrá actualizaciones desde Nueva York sobre la participación dominicana en Naciones Unidas y dedicará parte de su cobertura a las voces y temas de interés de la comunidad dominicana en esa ciudad.