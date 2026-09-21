Elecciones 2026: Brasil, EE.UU., Haití y Nicaragua

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En lo que resta de este año 2026, están pautadas las realizaciones de cuatro interesantes elecciones, a los fines de preservar el sistema democrático representativo: en Brasil, el 4 de octubre, en los Estados Unidos de América (EE.UU.), el 4 de noviembre, en Haití, el 13 de diciembre, y en Nicaragua, cuando a los co-presidentes Rosario Murillo y Daniel Ortega “les dé las ganas”. Veamos cada caso por separado:

La primera vuelta de las elecciones generales de Brasil serán el próximo 4 de octubre, en las que se van a escoger presidente, vicepresidente, legisladores, gobernadores, vicegobernadores. Se realizaría una segunda vuelta, el 25 de octubre, en caso de que en las elecciones de presidentes, vicepresidentes y gobernadores no se alcance la mayoría (50 + 1) de los votos emitidos.

Para quienes observamos ese proceso desde la lejanía, nos parece increíble que el candidato ultraderechista Flavio Bolsonaro, Partido Liberal (PL), e hijo del expresidente y condenado Jair Bolsonaro, por bellaquerías golpistas, está en un empate técnico con el presidente y candidato a la reelección Inácio Lula da Silva con un 45.2 %, mientras Bolsonaro tiene 46.4 %.

Para la posible segunda vuelta, las últimas encuestas colocan a Bolsonaro con mayores posibilidades de ganar: Bolsonario tiene un 46.4 % mientras que el presidente Lula, postulado por el Partido de los Trabajadores (PT) y una amplia alianza de izquierda, se queda con un 46.2 %.

Obviamente, “el fantasma de la ultraderecha recorre el mundo”. y para Brasil el presidente Trump ha manifestado su respaldo (con acciones políticas y económicas) a su amigo, el ultraderechista Bolsonaro. Es decir, las manos de los yanquis se las están jugando en esas elecciones “hasta el tope”.

Elecciones de medio término en EE.UU.:

Al margen de los deseos y propósitos del presidente Trump, en las elecciones de medio término del 4 de noviembre repercutirán los negativos efectos económicos y sociales de las guerras de EE.UU-Israel Vs. Irán y de Rusia Vs. Ucrania-OTAM en los resultados de esas elecciones, razones por las que se vaticina que los candidatos del Partido Demócrata, para senadores y la Cámara de Representantes tienen mejores posibilidades de triunfar ante los candidatos del Partido Republicano, lo cual sería un impredecible golpe político contra las próximas ejecutorias internas e internacionales que pretenda implementar el presidente Trump.

Por los efectos directos de la inestabilidad social e inflación norteamericanas, se vislumbran cuestionamientos directos a las ejecutorias del presidente Trump, acariciándose la realización de un impeachment (juicio político) contra el presidente Trump.

Haití

Sin controlar los desmanes y el terror que las bandas armadas de delincuentes han sometido al pobrísimo pueblo haitiano, se decretó la realización de elecciones generales en Haití: para el 13 de diciembre próximo, será la primera vuelta para elegir presidente, vicepresidente, y legisladores. En caso de que ninguno de los candidatos presidenciales alcance la mayoría (50 +1) de los votos emitidos, entonces se efectuará una segunda vuelta, el 21 de febrero de 2027.

A la fecha, el Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití aceptó un total de 105 organizaciones políticas (88 partidos y 17 coaliciones) para participar en las elecciones programadas para el 13 de diciembre. No se ha terminado de preparar el padrón electoral y las bandas delincuenciales siguen controlando más del 80 % del territorio, lo cual produce un panorama incierto para realizar esas elecciones.

La comunidad internacional (ONU, OEA, CARICOM, Unión Europea, EE.UU. FMI, Banco Mundial, importantes ONGs, etc.) han sido indolentes, indiferentes y hasta propiciadoras de la inestabilidad económica e ingobernabilidad democrática que, desde hace décadas, padece el pueblo haitiano.

Con ese ambiente de violencia, terror, inestabilidad económica e ingobernabilidad que se agravó con el magnicidio del 7 de julio de 2021, contra su presidente Juvenel Moises, ¿será posible la realización de elecciones democráticas, equitativas, transparentes y con resultados aceptados por los partidos y candidatos participantes?

Particularmente, ¡lo dudamos! Para nuestra sincera reflexión, es prioridad 1-A proceder con el desarme, control y pacificación del pueblo haitiano para que se puedan efectuar elecciones, directamente fiscalizadas por la susodicha comunidad internacional.

Nicaragua:

La mancuerna formada por los octogenarios esposos y co-presidentes de Rosario Murillo y Daniel Ortega (vergonzantes dictadorzuelos) decretó (con “apoyo del Congreso”) que en Nicaragua no se van a realizar elecciones para evitar que “delincuentes de la oposición” puedan llegar al poder nicaragüense. ¡Qué barbaridad!

Por lo tanto, para Nicaragua no hay una fecha programada para las próximas elecciones presidenciales ya que el gobierno de los esposos Murillo y Ortega anunció, en el pasado mes de julio, la abolición del sistema electoral del país.

Naturalmente, para esos absurdos, dictatoriales y antidemocráticos propósitos políticos, la cancelación de los comicios, fue necesario realizar una burda “extensión de mandatos»: A través de reformas impulsadas por la Asamblea Nacional. “Los periodos de los cargos de elección popular y de las autoridades actuales fueron ampliados los mandatos presidenciales y locales a plazos de hasta siete años”, lo que deja sin fecha ni previsión votaciones libres en el futuro cercano de Nicaragua.

Como se puede observar, la comunidad internacional debe estar vigilante para las interesantes elecciones que, en lo que resta de este año 2026, se deben efectuar en Brasil, EE.UU., Haití y Nicaragua a los fines de que en esos países reine la institucionalidad, gobernabilidad democrática y la paz social. ¡Ojalá así ocurra!

jpm-am