Tormenta Fay se fortalece y podría convertirse en huracán

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SANTO DOMINGO.– La tormenta tropical Fay continúa fortaleciéndose sobre el Atlántico y podría alcanzar la categoría de huracán durante las próximas horas, lo que la convertiría en el primer ciclón de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 en llegar a esa intensidad.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Fay presentaba este domingo vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora (105 km/h) y se desplazaba lentamente hacia el norte-noreste, aproximadamente a 405 millas (650 kilómetros) al suroeste de las islas Azores.

PODRÍA ALCANZAR FUERZA DE HURACÁN

El NHC pronostica que Fay podría intensificarse durante las próximas horas y alcanzar vientos de hasta 75 millas por hora, suficientes para convertirse brevemente en huracán de categoría 1. Sin embargo, los meteorólogos anticipan que el sistema comenzará a debilitarse posteriormente.

La trayectoria prevista señala que Fay continuará desplazándose hacia el norte-noreste durante unas horas antes de girar hacia el suroeste este lunes. El incremento de la cizalladura del viento y la entrada de aire seco favorecerían su debilitamiento.

SIN AMENAZA INMEDIATA PARA TIERRA

El fenómeno se encuentra muy alejado de zonas pobladas y, hasta el momento, no representa una amenaza directa para tierra. El NHC no mantiene vigilancias ni avisos costeros relacionados con Fay.

El pronóstico oficial indica que Fay podría convertirse posteriormente en un remanente postropical y disiparse hacia el final de la semana.

Si alcanza la categoría de huracán, Fay marcaría el primero de la temporada atlántica de 2026, después de que el inicio de la actividad ciclónica se mantuviera inusualmente tranquilo. El NHC reportaba hasta este domingo seis tormentas nombradas y ningún huracán en la cuenca.

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