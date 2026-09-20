Gobierno inicia construcción de viviendas reasentamiento Cotuí

Autoridades del Gobierno, representantes comunitarios y de Barrick Pueblo Viejo participan en el acto de inicio de los trabajos.

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SÁNCHEZ RAMÍREZ, RD.– El Ministerio de Energía y Minas dio el primer palazo para iniciar la construcción de 63 nuevas viviendas en el proyecto Nuevos Horizontes, en Cotuí, como parte del proceso de reasentamiento acordado entre el Gobierno, Barrick Pueblo Viejo y comunidades ubicadas en el entorno de la operación minera.

El viceministro de Minas, Giovanni Bloise, explicó que la ampliación del proyecto se produjo luego de un proceso de evaluación de las solicitudes presentadas por comunitarios de la zona.

La iniciativa beneficiará a familias de los sectores El Rayo, El Naranjo, El Higo, Arroyo Vuelta, Las Lajas y Tres Bocas, como parte del acuerdo tripartito establecido entre el Estado, la empresa minera y las comunidades.

DIÁLOGO Y CONSENSO

Durante el acto, Bloise, quien representó al ministro Joel Santos, destacó que el proyecto es resultado de un proceso de diálogo y concertación entre las partes.

“Es fruto de un esfuerzo y deseo que nació sin cesárea, de manera natural, a través de un proceso de diálogo, de confianza, respeto”, manifestó.

El funcionario señaló que el primer palazo constituye una expresión del compromiso asumido para mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias.

La gobernadora de Sánchez Ramírez, Cristina Rodríguez, afirmó que la iniciativa responde al propósito de garantizar mejores condiciones de vida y acceso a una vivienda digna, lo que, según dijo, contribuye al desarrollo ordenado y sostenible de la provincia.

REASENTAMIENTO

Martín Guzmán, representante de la Comisión de las Comunidades y miembro del Comité de Seguimiento, destacó la dimensión del proceso de reasentamiento en Cotuí y afirmó que involucra a seis comunidades.

Por su parte, Harold Modesto, en representación del Defensor del Pueblo, consideró que el inicio de la construcción demuestra la materialización de los acuerdos y derechos reclamados por las comunidades.

En la actividad participaron Rolando Muñoz, director general de Minería; Vladimir Ozoria, director de Gestión Social y Comunitaria; Odalis Medina, representante del senador Ricardo de los Santos; José Ramón Gómez, subdirector técnico provincial; contratistas de Barrick Pueblo Viejo, representantes de veedurías y dirigentes comunitarios.

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