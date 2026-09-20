PC sugiere eliminar evaluación cada 7 años de jueces de la SCJ

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SANTO DOMINGO.– El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez, sugirió que sea modificado el sistema constitucional que establece la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cada siete años, al considerar que puede afectar la independencia judicial.

Sostuvo que el mecanismo debe ser eliminado en una próxima reforma constitucional y propuso retomar el esquema vigente antes de 2010, cuando los jueces de las altas cortes permanecían en sus funciones hasta alcanzar la edad de retiro.

“HAY MUCHO CONSENSO”

Entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, transmitido por RNN Canal 27, el jurista afirmó que existe amplio espacio para alcanzar consenso sobre una eventual modificación.

“Estamos completamente de acuerdo con modificar el sistema. Eso es lo primero. Ahí vamos a tener mucho consenso”, manifestó.

Álvarez Valdez cuestionó que cada siete años el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) deba evaluar la permanencia de los jueces de la SCJ.

“Hoy día tenemos ese sistema pernicioso que hace que cada siete años el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna como espada de Damocles para ver quién se portó bien y quién se portó mal y entonces decidir si continúan o no continúan”, afirmó.

El coordinador de Participación Ciudadana comparó este mecanismo con la disposición constitucional que limita a dos años el período del procurador general de la República, al considerar que ambos modelos pueden generar incentivos para condicionar la independencia de quienes ocupan esos cargos.

EQUILIBRIO DE GÉNERO

Álvarez Valdez también llamó a tomar en cuenta el equilibrio de género en la escogencia de los jueces de la Suprema Corte.

Señaló que, de acuerdo con su planteamiento, actualmente quedarían dos mujeres de las cinco que anteriormente integraban el tribunal, por lo que el CNM debería considerar la incorporación de tres mujeres adicionales.

Asimismo, destacó la necesidad de respetar la proporción establecida para jueces provenientes de la carrera judicial y profesionales externos.

Indicó que actualmente existen 88 aspirantes para ocupar las vacantes de la SCJ, pero, conforme a la distribución vigente, solamente una plaza podría corresponder a un candidato externo a la carrera judicial.

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