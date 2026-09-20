RUSIA: Ataque drones Ucrania deja varios civiles muertos

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MOSCÚ.- Varios civiles murieron tras un ataque masivo de drones ucranianos contra Moscú y su provincia, denunció este domingo el gobernador Andréi Vorobiev.

Entre las 3:00 y las 5:00 a.m., la defensa antiaérea derribó 249 drones en 17 distritos. El alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, reportó otros 152 abatidos en la ciudad.

En Ramenki, un dron provocó un incendio en un edificio de 21 pisos y obligó a evacuar a 400 personas, incluidos 70 niños. Casas y 20 vehículos resultaron dañados.

En Sofiino, un dron impactó un edificio de tres plantas. Murió una mujer de 44 años y cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos niños. Seis apartamentos y un complejo de almacenes se incendiaron.

En Orekhovo-Zuevo falleció un hombre mayor dentro de una casa incendiada por el ataque. En el distrito de Lenin una persona resultó herida. Hubo incendios en edificios de Kotelniki, Lyubertsy y Lytkarino, y daños en casas de Kolomna, Egorievsk, Voskresensk e Istra.

Las autoridades rusas acusan a Kiev de ataques sistemáticos contra civiles, mientras afirman que sus fuerzas solo golpean objetivos militares y de infraestructura vinculada al complejo militar-industrial ucraniano.