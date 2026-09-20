EEUU mata 4 en ataque contra una narcolancha en mar Caribe

WASHINGTON, 20 Sep. (EUROPA PRESS) – El Ejército de Estados Unidos ha informado este domingo de un ataque ejecutado contra una embarcación en aguas del mar Caribe, en el marco de una operación antiterrorista que se ha saldado con cuatro víctimas mortales.

«Bajo la dirección del Mando Sur del Ejército (SOUTHCOM), las fuerzas de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés) han ejecutado un golpe letal y cinético contra una embarcación rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe», ha anunciado el propio SOUTHCOM en redes.

Hasta ahora el Comando Sur de Estados Unidos no ha precisado el punto geográfico exacto ni frente a qué país se encontraba la embarcación.

El organismo afirma que la embarcación estaba involucrada activamente en narcotráfico, pero no ha presentado públicamente pruebas específicas que demuestren que transportaba drogas.