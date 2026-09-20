Jóvenes de RD superan récord Guinness 432 horas de lectura

Los participantes continuarán con el reto hasta el próximo lunes 21 de septiembre, con el propósito de completar 500 horas de lectura continua y establecer una nueva marca mundial.

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SANTO DOMINGO.- Cinco jóvenes dominicanos superaron las 432 horas continuas de lectura en voz alta, rebasando la marca de 431 horas, 31 minutos y 25 segundos establecida por Nigeria, en un desafío que busca alcanzar las 500 horas y obtener la validación oficial de Guinness World Records.

El momento fue celebrado la tarde de este viernes, cuando Ismael Durán se encontraba leyendo y el público coreaba consignas, ondeaba banderas dominicanas y entonaba el Himno Nacional.

SUPERAN MARCA ESTABLECIDA POR NIGERIA

Los participantes continuarán con el reto hasta el próximo lunes 21 de septiembre, con el propósito de completar 500 horas de lectura continua y establecer una nueva marca mundial.

Los cinco jóvenes son Abril Sharmin del Rosario Jiménez, de La Romana; Ismael Durán, de San Cristóbal; Maikol Arias, de Monseñor Nouel; Mayuri Vélez, de María Trinidad Sánchez, y Franchesca Minier, de La Vega. Todos tienen 18 años.

RETO FORMA PARTE DE “JUVENTUD EN VOZ ALTA”

La iniciativa forma parte del proyecto “Juventud en voz alta”, impulsado por el Ministerio de la Juventud.

Mirla Lara, oficial de Cumplimiento de Guinness World Records y encargada de Cooperación Internacional de esa institución, explicó que, aunque la marca de Nigeria ya fue superada, todavía corresponde completar el proceso de documentación y validación para que el resultado sea reconocido oficialmente.

“Para nosotros esto es un logro, una marca país. República Dominicana vuelve a ser historia”, expresó Lara.

FAMILIARES ACOMPAÑAN A LOS PARTICIPANTES

Familiares y ciudadanos han acompañado a los cinco lectores, quienes se turnan dentro de una cabina habilitada para mantener la lectura sin interrupciones.

Los padres de Mayuri Vélez destacaron su interés por los libros desde niña, mientras los abuelos de Franchesca Minier resaltaron su temprana afición por la lectura, disciplina y trayectoria académica.

El desafío continuará hasta completar las 500 horas, tras lo cual Guinness World Records deberá revisar las evidencias y determinar si el registro puede ser certificado como récord mundial.

an/am