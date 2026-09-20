Senado reconoce trayectoria monseñor de la Rosa y Carpio

El acto fue encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto a otros legisladores.

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SANTO DOMINGO.- El Senado de la República reconoció la destacada trayectoria pastoral, educativa e intelectual de monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, por sus más de 60 años de servicio y aportes a la sociedad dominicana.

El también arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros fue homenajeado durante un acto solemne encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el senador Rafael Barón Duluc Rijo, proponente de la resolución que dispuso el reconocimiento.

DESTACAN SU VOCACIÓN DE SERVICIO

De los Santos resaltó la trayectoria pastoral, educativa y moral del religioso, a quien definió como un ejemplo de entrega a la sociedad. También destacó su labor durante la pandemia de COVID-19, cuando llevó mensajes de fe y aliento a las familias mediante medios digitales.

Duluc Rijo valoró los aportes de monseñor de la Rosa y Carpio a la Iglesia, la educación y la formación de varias generaciones, así como sus vínculos con las provincias La Altagracia y Santiago.

AMPLIA TRAYECTORIA ECLESIÁSTICA

El reconocimiento resalta su paso por la rectoría de la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey; su labor durante 11 años como formador del Seminario Menor San Pablo; sus funciones en el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en Bogotá; y su desempeño como rector del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino.

También fue obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia y arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros.

AGRADECE EL HOMENAJE

Al recibir el pergamino, monseñor de la Rosa y Carpio destacó el papel del Congreso Nacional como símbolo de la democracia dominicana y agradeció a los legisladores, familiares, amigos y colaboradores que han acompañado su misión pastoral.

Al acercarse a nueve décadas de vida, reafirmó su disposición de continuar sirviendo a la Iglesia y al pueblo dominicano mientras tenga salud y fuerzas.

A la actividad asistieron legisladores, familiares, representantes de la Iglesia Católica, empresarios y funcionarios, entre ellos la exvicepresidenta Margarita Cedeño y monseñor Benito Ángeles Fernández.

an/am