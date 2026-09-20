LA ROMANA: DGM detiene 41 haitianos indocumentados

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LA ROMANA.- La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 41 haitianos indocumentados durante operativos realizados en pica pollos y tiendas chinas de esta provincia.

Los operativos fueron realizados Moderhome, Importadora Corazón Dominicano (ICD), China Town, Pica Pollo Verano, Pica Pollo El Vistoso, Tina Fashion, Multi Mars, Power, El Príncipe, Barrillante HG, Superpower, Rosa Clara, Expreso Chicken Rui y Plaza Bella (PZB), entre otros.

La DGM explicó que 31 de los detenidos laboraban sin la documentación reglamentaria y otros 10 realizaban compras al momento de la intervención.

Los extranjeros fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio de Benerito para los fines legales correspondientes.

jt/am