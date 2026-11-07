Música y cine animan el fin de semana largo en R. Dominicana

SANTO DOMINGO.– Conciertos, estrenos cinematográficos y béisbol figuran entre las principales opciones de entretenimiento para residentes y visitantes durante el fin de semana largo en República Dominicana, con motivo del aniversario de la proclamación de la Constitución.

La cartelera musical incluye al merenguero Héctor Acosta, El Torito, quien actuará este sábado a las 10:00 de la noche en Hard Rock Café Santo Domingo. Una hora antes se presentará el espectáculo «Que canten ellas», protagonizado por Maridalia Hernández y Laura Rivera.

También está programado «Los Años Plateados del Merengue», con las agrupaciones Sin Fronteras y Tierra Seca.

En las salas de cine destacan dos estrenos. El primero es «La esquina ta’ en candela», comedia dominicana dirigida por Frank Perozo y protagonizada por Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Fausto Mata. La historia se desarrolla durante una toma de rehenes en un colmado de Santo Domingo.

La oferta familiar incluye «El Gato con Sombrero» (The Cat in the Hat), película animada que narra las aventuras de dos hermanos tras la llegada de un peculiar felino.

Los aficionados al deporte también podrán disfrutar del campeonato de béisbol profesional dominicano, que tiene partidos programados durante el fin de semana.

La variedad de actividades ofrece alternativas recreativas para quienes aprovechen el asueto extendido hasta el lunes.

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